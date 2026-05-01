Miles de personas salen a las calles de Castilla-La Mancha este 1 de mayo para defender la vivienda y los salarios dignos

Miles de personas han salido este Primero de Mayo, Día del Trabajador, a las calles de las principales ciudades de Castilla-La Mancha en unas concentraciones para reclamar el derecho a la vivienda y exigir salarios dignos que se adecuen al coste de la vida.

Bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', los sindicatos CCOO y UGT han convocado manifestaciones en varios municipios. A la de Puertollano han acudido los líderes sindicales regionales, Javier Ortega, de CCOO, y Lola Alcónez, de UGT, que han estado acompañados por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

La secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha reivindicado salarios dignos, acceso a la vivienda y una fiscalidad justa. Y ha denunciado que el encarecimiento de la vida impacta directamente en los bolsillos de trabajadores, autónomos y pensionistas.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha apuntado a la necesidad de que el crecimiento económico llegue a las familias y ha reclamado una subida generalizada de los salarios y medidas para reforzar los servicios públicos.

Asimismo, ha alertado sobre la precariedad laboral, las horas extraordinarias no remuneradas y la falta de control horario efectivo.

"Los problemas actuales solo se resolverán con más derechos y más democracia", ha reconocido.

La manifestación ha sido secundada por unas 700 personas, según la organización, y ha concluido en la Concha de la Música con la lectura de un manifiesto en el que se ha reiterado la exigencia de políticas públicas que garanticen la dignidad laboral y el acceso a derechos básicos como la vivienda.

Derecho a la vivienda

Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que la vivienda es "un derecho a proteger que todavía no está consolidado frente a aquellos que no comprenden que no es un activo financiero ni un bien de mercado".

"El Gobierno de España va a seguir impulsando todas las medidas necesarias. Todo el esfuerzo en incremento salarial y mejora de rentas se está yendo a pagar las rentas del alquiler, mientras trabajadores y trabajadoras están siendo expulsados de sus barrios para emprender cada día trayectos de media hora o de una hora", ha explicado.

Asimismo, ha lamentado que hay trabajadores que están "forzados a compartir piso e incluso habitación". Y ha recordado a las personas inmigrantes "que están hacinadas en habitaciones". Por ello, espera que después del proceso de regularización que ha emprendido el Gobierno "tengan ese respiro y puedan vivir más dignamente".

Por último, ha lanzado un mensaje a todos los grupos políticos para que "se avengan a generar un gran acuerdo" ante las propuestas del Ministerio de Vivienda para responder a este problema.

"La ciudadanía no entiende que ante este problema los partidos políticos, aquellos que se llaman 'de Estado', no estén implicados en las soluciones", ha sentenciado.