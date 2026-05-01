CSIF lamenta que "cuatro de cada diez castellanomanchegos no pueden afrontar gastos imprevistos"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado este Primero de Mayo, Día del Trabajador, con "preocupación, firmeza y responsabilidad" ante la situación económica que afronta España y sus trabajadores.

Según ha expresado, las cifras macroeconómicas positivas de España "contrastan con los problemas reales a los que se enfrentan los ciudadanos todos los días: precariedad laboral, los precios altos de la cesta de la compra, de la energía o de la vivienda y la subida de las hipotecas".

"Vivimos en una situación de incertidumbre derivada de la Guerra en Irán, con una crisis energética de consecuencias imprevisibles, la subida del precio de la energía y su impacto en la inflación. La cesta de la compra es muy probable que afronte una nueva subida de precio si el conflicto se prolonga y todo ello va a poner en jaque a las familias españolas", ha lamentado.

Asimismo, ha lamentado que la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE) haya arrojado que una cuarta parte de la población se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social.

"El 41,4 % no tiene capacidad para gastos imprevistos en Castilla-La Mancha, mientras el 38,3 % de los castellanomanchegos no se puede ir una semana de vacaciones", ha criticado.

Paro

Por otro lado, aunque ha valorado la evolución al alza en el empleo, CSIF mantiene su preocupación ante unos datos de paro a nivel global y especialmente en los jóvenes que " prácticamente doblan la media europea", con un volumen de fijos discontinuos que "maquilla la precariedad en el trabajo".

Asimismo, ha apuntado a la precariedad laboral, recordando que más de 10.300 docentes interinos de Castilla-La Mancha sufren esta situación y "siguen sin cobrar el verano salvo si son contratados antes del fin de octubre y trabajan de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio".

Además, ha lamentado que el mercado laboral siga dependiendo en gran medida de sectores como la hostelería y los servicios, con un peso todavía reducido del tejido industrial.

"Desde CSIF también estamos preocupados por los retos en la Seguridad Social, que dificultan cada vez más las condiciones de acceso a una jubilación, o el deterioro progresivo de nuestros servicios públicos. Hemos solicitado a las autoridades europeas y al Gobierno de España un plan de contingencia para blindar el Estado de Bienestar ante los efectos sociales y económicos de la guerra", han expresado.

Apuesta de CSIF

Por todo ello, el sindicato ha apostado por la mejora del empleo público, una jubilación digna, mejores salarios, refuerzo de plantillas, potenciar los servicios públicos, más prevención laboral, luchar contra la precariedad, promoción interna, igualdad real entre mujeres y hombres, mejora de las indemnizaciones por razón de servicio y residencia y la mejora de la calidad asistencial del mutualismo administrativo y del régimen de Clases Pasivas.

Asimismo, ha reclamado el desbloqueo de la jubilación parcial del personal laboral y regulación de esta modalidad de jubilación para funcionarios y estatutarios.