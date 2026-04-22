La Junta tiende la mano a la patronal de Castilla-La Mancha para colaborar con el problema del absentismo laboral

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que su disposición, "por supuesto, es colaborar" con la Confederación Regional de Empresarios de la región (Cecam), toda vez que el presidente de la patronal ha desvelado que este mes mantendrá una reunión con la Junta para "trata el problema del absentismo laboral".

Así lo ha expresado la consejera portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, al ser preguntada por esta cita durante la rueda de prensa para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Padilla ha recordado que hace algo más de un mes se firmó un acuerdo de colaboración entre el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha y las mutuas "para ayudar a que las situaciones de baja por enfermedad pudieran tratarse de forma más ágil".

"También para ayudar a evitar situaciones de absentismo que a veces se producían por los retrasos en las revisiones o en las altas", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en valor que este acuerdo con las mutuas "no conlleva ningún coste". "Se está trabajando bien, aunque todo es mejorable", ha afirmado.

Reunión con la Junta

El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, confirmó este martes que la patronal tiene fijada para este mes una reunión con la Junta para tratar "el problema del absentismo". "Queremos saber qué está pasando con estas bajas, si es un problema de poca atención médica, de saturación del sistema o no", explicó.

Además, afirmó que Cecam ha creado una comisión sobre absentismo y ha apoyado la creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral para investigar lo que está ocurriendo en los accidentes de trabajo y en la Incapacidad Temporal por Contingencia Común (ITCC).

"Tiene un problema económico y un coste económico tremendo en este país, que tenemos que resolver entre todos. Si estamos en el ahorro de costes, vamos a ver qué está pasando con la ITCC, porque el accidente de trabajo se puede acometer ya que hay herramientas para hacerlo, pero la ITCC es un gran agujero negro y no sabemos muy bien lo que está ocurriendo", lamentó.

Al respecto, destacó el incremento "tan brutal" que está sufriendo en los últimos seis años el absentismo. "Más de un 300 % del aumento de la ITCC se debe a personas entre los 25 y los 65 años. El 90 % de esas bajas se debe a problemas de salud mental que ni siquiera sabemos si son verdad o mentira", criticó.

Al respecto, expresó que "una persona puede decir que tiene una crisis de ansiedad o no, pero el problema es que en la Atención Primaria no hay especialistas en ello, sumado a que no deriva a salud mental o si lo deriva hay listas de espera de entre seis y diez meses".

"La sanidad está influyendo en esta situación. Los empresarios siempre han dicho que las mutuas son un aliado eficaz, pero los sindicatos se niegan de manera recurrente a que las mutuas apoyen el sistema de salud", finalizó.

Conflicto con los sindicatos

El incremento del absentismo laboral ha revivido una de las históricas batallas entre la patronal y los sindicatos, el de las bajas por incapacidad temporal. Según las agrupaciones sindicalistas, una baja laboral no se debe calificar de absentismo, ya que se trata de una ausencia totalmente justificada y amparada por la ley.

Este mismo martes, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, defendió que la prestación por incapacidad temporal es "un derecho de los trabajadores que se encuentran enfermos durante el tiempo necesario para recuperarse".

"La incapacidad temporal no es absentismo, como muchos dirigentes empresariales y patronales difunden. El control del gasto no pasa por recortar derechos, sino por garantizar una recuperación de la salud más rápida", afirmó.

Asimismo, expresó que "no existen abusos generalizados" en la declaración de incapacidad temporal y pidió "no criminalizar" a los trabajadores.

Por ello, Ortega exigió a la Junta "fortalecer el sistema de salud a través de una mayor inversión en medios y personal para agilizar la recuperación de los trabajadores". Y abogó por integrar a las mutuas como entidades colaboradoras de la Seguridad Social.