Sale a subasta en Albacete una gran finca con chalet muy por debajo de su precio: 40.000 euros menos

El portal especializado Escrapalia ha puesto en subasta pública una parcela rústica de más de 21.000 metros cuadrados con una vivienda unifamiliar en Robledo (Albacete). La finca tiene un valor de mercado de 80.949 euros y un precio de salida de 40.000, lo que supone un descuento del 51 %.

Está ubicada en la Vega del Charcón, también conocida como Ejidos del Campillo, e incluye una vivienda unifamiliar de una planta de 100 metros cuadrados, construida en 1986.

Además, cuenta con dos almacenes funcionales y un acceso directo desde vía rural y linderos bien definidos con propiedades vecinas.

Finca a subasta. Foto: Escrapalia.

La subasta permanecerá abierta hasta el 13 de mayo a las 12.30 horas. Los interesados deben registrarse gratuitamente en Escrapalia y realizar un depósito de garantía de 10.000 euros, cantidad reembolsable si no resultan adjudicatarios.

"No tiene cargas ni deudas pendientes. Por 40.000 euros se adquiere la finca completa ya sea para un proyecto de turismo rural, una segunda residencia autosuficiente o incluso una rehabilitación sostenible", ha expresado Marta Casado, responsable de marketing en Escrapalia Inmuebles.

Finca a subasta. Foto: Escrapalia.

Entorno privilegiado

La finca se ubica en un entorno privilegiado, ya que Robledo es la puerta de entrada a uno de los paisajes más serenos de Castilla-La Mancha.

Una propiedad con un gran potencial de revalorización. Entre los usos posibles destacan espacios para el turismo sostenible, residencia de retiro o su conversión en un proyecto agroecológico, combinado con alojamiento experimental.