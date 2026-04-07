El Gobierno de Page confirma las 27 deducciones autonómicas para la renta 2025: viviendas, guarderías y zonas despobladas

La Junta de Castilla-La Mancha ofrece 27 desgravaciones en el tramo autonómico del IRPF de las que podrán beneficiarse todos los contribuyentes que, a partir de este miércoles, realicen la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2025.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado los datos de la campaña informativa Conoce tus beneficios fiscales, unas ventajas a las que la Junta pretende "dar la máxima difusión posible" a través de la presencia en los medios de comunicación y el buzoneo de folletos explicativos.

Las principales novedades de la campaña a punto de comenzar en la región son las nuevas deducciones por ahorro-inversión en primera vivienda habitual y por gastos veterinarios de perros de asistencia. Además, se incrementa el límite máximo de deducción por arrendamiento de vivienda habitual.

La ayuda para la compra de una casa supone la principal novedad. Aquellas personas que hayan ingresado dinero en una cuenta destinada a la adquisición de su primera residencia podrán desgravarse hasta el 15 % del importe, hasta un máximo de 750 euros por ejercicio.

Asimismo, la vacunación, esterilización y los tratamientos obligatorios a los que han de someterse los perros guía también se bonificarán al 30 %, hasta los 100 euros anuales.

En el caso del alquiler de vivienda habitual, se eleva desde los 450 euros anteriores hasta los 500 la cantidad máxima que podrán desgravarse colectivos como los menores de 36 años, las familias numerosas, las monoparentales o las personas con discapacidad con más de 65 años.

Ruiz Molina ha recordado las desgravaciones para guarderías o gastos escolares, también las que contribuyen al acogimiento de menores o de personas mayores de 65 años.

En la misma línea, se ha felicitado por los beneficios fiscales que se conceden a quienes deciden instalarse en los espacios rurales de Castilla-La Mancha. Al respecto, el consejero de Hacienda ha pedido que las políticas contra la despoblación de Castilla-La Mancha “se aprueben” en el tramo estatal del IRPF. Por la reforma de vivienda habitual en estas zonas se desgrava un 15 % en la comunidad autónoma.

En la misma línea, el representante del Gobierno ha subrayado la existencia de deducciones por inversión empresarial. Todas las posibilidades están disponibles en el Portal Tributario de la Junta de Comunidades.

Beneficios crecientes

Las medidas detalladas por Ruiz Molina beneficiarán a 215.000 contribuyentes, uno de cada cinco pagadores en este territorio. Aproximadamente, un millón de personas hacen la declaración de la renta en Castilla-La Mancha.

Las deducciones relacionadas con la política de vivienda alcanzarán, según las estimaciones de la Administración regional, a unos 18.000 contribuyentes.

Desde la Consejería de Hacienda han reivindicado el número creciente de personas físicas que se acogen a desgravaciones en Castilla-La Mancha: en 2019, eran unas 63.000, lo que supone que su volumen se ha triplicado.

La Junta estima que el paquete fiscal tendrá un impacto económico de 71 millones. "Somos una de las comunidades autónomas con la presión fiscal más baja y la cuarta del régimen común que menos IRPF paga", ha asegurado Ruiz Molina.

En la misma línea, ha presumido de situarse entre las seis regiones que más desgravaciones ofrecen en su tramo autonómico, por encima de administraciones "que hacen apología de las deducciones" y están gobernadas por el PP; entre otras, la Comunidad de Madrid o Andalucía.

Las desgravaciones planteadas por el Gobierno de Emiliano García-Page "atienden a los sectores de la población con menor capacidad económica y potencian el carácter solidario que debe tener la política fiscal", ha indicado Ruiz Molina.

La política económica del Ejecutivo regional "nos permite crecer para compartir", ha abundado el consejero, quien ha presumido del ejercicio de "redistribución" que arroja el planteamiento tributario de la Junta.