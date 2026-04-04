Los contribuyentes de Castilla-La Mancha abonan 1.207 millones de euros a Hacienda hasta febrero, un 11,5 % más

La recaudación de la delegación de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha ha ascendido hasta los 1.207 millones de euros en los dos primeros meses del año, un 11,5 % más que en el mismo periodo de 2025.

En febrero, último mes del que se disponen de datos completos, las personas físicas y jurídicas de la región han desembolsado al fisco un 14,4 % más respecto al segundo mes del pasado año. Los ingresos del erario en tan breve periodo han sido de 676 millones.

El aumento de la recaudación ha recorrido las cinco provincias de la comunidad autónoma, aunque el repunte más pronunciado se ha observado en Ciudad Real. El organismo tributario ha acumulado casi 255 millones procedentes de la actividad que se genera en este territorio, un 20,3 % más que en el inicio de 2025.

No obstante, desde la provincia que acoge a la capital regional se ha aportado a la caja común el mayor montante procedente de Castilla-La Mancha, con 560 millones, un 10,5 % más.

Los pagos procedentes de los declarantes de Albacete y Guadalajara han subido en torno a un 9,5 y un 9 %, casi 192 y 125 millones, respectivamente.

Por su parte, Cuenca ha experimentado un tímido progreso del 1,7 %. Los contribuyentes de la demarcación menos poblada y con menor actividad económica han abonado apenas 74 millones.

Los principales impuestos

Las rentas del trabajo han añadido 662 millones a las arcas públicas, de los que 452 se produjeron en enero —por el pago trimestral de los autónomos—.

La inminente campaña para la declaración de la renta elevará los ingresos por IRPF en el segundo trimestre: desde el próximo martes 8 de abril hasta el 30 de junio se podrá presentar el trámite que ajusta cuentas con el fisco.

Por su parte, el IVA, el impuesto que grava el consumo y la prestación de servicios profesionales, ha incorporado casi 606 millones procedentes de Castilla-La Mancha.

Además, el Impuesto de Sociedades, un gravamen que afecta a la actividad mercantil y que costean, principalmente, sociedades anónimas y las —preponderantes— sociedades limitadas, ha supuesto unos 34 millones.

Por el capítulo de Impuestos Especiales, aquellos que, principalmente, se aplican sobre productos como el alcohol, el tabaco o los hidrocarburos, la Agencia Tributaria ha ingresado unos 10 millones en Castilla-La Mancha.

Un impacto por llegar

Los datos analizados no recogen el impacto de la guerra de Irán en la economía —ni su consecuente traslación al sistema tributario—: el conflicto se inició el 28 de febrero; es decir, el último día de mes.

En el conjunto de España, Hacienda ha recaudado un 13,5 % interanual más, dos puntos porcentuales extra respecto a Castilla-La Mancha.