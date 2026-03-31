Perdonan una deuda de más de 14.000 euros a un peluquero de Toledo que fracasó con su negocio

Un peluquero de Toledo ha logrado la exoneración de una deuda de 14.374,40 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. A esta situación llegó después de emprender el negocio de una peluquería mediante diferentes métodos de financiación.

Pese a sus esfuerzos, los bajos ingresos provocaron que tuviera que cerrar el negocio. La situación se complicó cuando intentó reincorporarse al mercado laboral. La inestabilidad no le permitió afrontar el pago de sus deudas, "generando un estrés constante y dificultades para cubrir incluso los gastos básicos de subsistencia".

Por ello, la Asociación de Ayuda al Endeudamiento ayudó al deudor a acceder al procedimiento judicial para ser exonerado de la deuda.

"Este mecanismo legal ofrece una auténtica segunda oportunidad a personas que, pese a sus esfuerzos, se ven atrapadas en deudas que no pueden asumir. No se trata solo de una cuestión económica, sino que permite reconstruir la vida diaria, proteger bienes esenciales y recuperar la estabilidad emocional, ha explicado el abogado de la organización José Domínguez.

La resolución judicial, dictada por el Juzgado Mercantil número 1 de Toledo en marzo de 2026 ha determinado que se exonera la deuda de 6.687,53 euros con la Agencia Tributaria, de 5.528,16 con la Tesorería General de la Seguridad Social, de 1.158,71 con el Ayuntamiento de Madrid y 1.000 euros con la empresa Sequra Worldwide.

Mantiene lo imprescindible

Según la asociación, el deudor ha conservado en propiedad tres vehículos, valorados en aproximadamente 7.000 euros, sin necesidad de pagar por ellos, ya que son imprescindibles para desarrollar su actividad laboral y cubrir su movilidad diaria.

"La sensación de alivio y tranquilidad que supone poder empezar de nuevo es enorme. Recuperar la capacidad de vivir con dignidad y sin la presión de los acreedores es lo que realmente marca la diferencia en la vida de estas personas", ha sentenciado.