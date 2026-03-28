Cambio de norma: ya puedes desgravarte 500 euros por el alquiler en la declaración de la Renta 2026

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha del jueves 26 de marzo. JCCM

Castilla-La Mancha no escapa del problema de la vivienda, es más, la región registró en enero de 2026 la mayor subida del precio del alquiler de toda España con respecto al mismo mes del año anterior, un 17,1 % de incremento.

La Junta de Comunidades ya ha movido ficha y ha incrementado la deducción por alquiler de vivienda habitual de 450 a 500 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) justo antes del inicio de la campaña de la Renta 2026 —que arranca el 8 de abril y finaliza el 30 de junio.

Este cambio normativo se recoge dentro de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias que fue aprobada este pasado jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha y que contempla un paquete de desgravaciones fiscales que beneficiará a 13.000 personas con un coste estimado de 8 millones.

Una de las modificaciones más esperadas se encuentra en el artículo 18, que actualiza la Ley de Medidas Tributarias autonómica del año 2013 y aumenta el tope máximo de la citada deducción: "Se incrementan los límites máximos de las deducciones por arrendamiento de vivienda habitual de 450 a 500 euros", recoge.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

Tal y como establece el escrito, este plus de 50 euros más está reservado para los colectivos que sufren con mayor intensidad la escalada de precios del alquiler:

Jóvenes : menores de 36 años.

: menores de 36 años. Familias : tanto numerosas como monoparentales.

: tanto numerosas como monoparentales. Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Los contribuyentes que cumplan los requisitos ya podrán ver reflejado ese aumento en su próximo borrador de la Renta, suponiendo un ahorro directo en su factura fiscal de este año.

La fianza: requisito indispensable

Para que la Agencia Tributaria valide esta deducción, existe una condición innegociable: el depósito de la fianza. La ley vincula el beneficio fiscal a que el propietario haya cumplido con su obligación de inscribir la fianza del alquiler en el registro oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Este mecanismo busca aflorar contratos en el mercado negro y proteger al inquilino. Por ello, desde las asociaciones de consumidores se recomienda verificar que este trámite administrativo esté al día antes de confirmar el borrador a partir del 8 de abril.

Incentivo extra

Esto no es todo, el mencionado artículo 18 de la nueva normativa introduce una bonificación para fomentar el ahorro previo a la compra de vivienda. Los contribuyentes menores de 36 años podrán disfrutar de una deducción del 15% en la cuota íntegra autonómica del IRPF si aportan a una cuenta ahorro-vivienda.

El máximo es de 3.000 euros, es decir, que si ahorras 3.000 euros al año en una cuenta de ahorro cuyos fondos se destinen a la compra de una casa en un plazo máximo de 6 años, Hacienda te "devolverá" 450 euros.