Castilla-La Mancha cerró 2025 con una tasa de absentismo laboral del 6,8 %, una de las más bajas de España

Castilla-La Mancha registró en el cuarto trimestre de 2025 una tasa de absentismo laboral de 6,8 %, tres décimas más que el dato del mismo periodo del año anterior. Pese al incremento, la comunidad se sitúa por debajo de la media nacional del 7,1 % y se ubica entre las regiones con menos absentismo.

Así lo refleja el Informe de Absentismo elaborado por Randstad Research a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Concretamente, la castellanomanchega se sitúa como la sexta comunidad con el dato más bajo, superada por Baleares (6 %), Madrid (6,1 %), La Rioja (6,2 %), Andalucía (6,6 %) y Comunidad Valenciana (6,7 %).

Tasa de absentismo laboral por comunidades.

En el caso del absentismo con incapacidad temporal, la región alcanzó en el cuarto trimestre del año una tasa del 5,1 %, lo que supone un aumento interanual de dos décimas. No obstante, este dato también se sitúa por debajo de la media nacional, situada en el 5,5 %.

Por sectores

En Castilla-La Mancha la industria registra la mayor tasa de absentismo en Castilla-La Mancha, con un 6,9 %, tras aumentar tres décimas respecto al año anterior. Un dato idéntico al del sector servicios, que ha registrado una subida de medio punto.

La construcción presenta la menor tasa de absentismo, con un 5 %, siendo el único sector que reduce su nivel respecto a 2024 con una bajada del 1,6 %.

En cuanto al absentismo por incapacidad temporal, se sitúa en el 5,5 % en la industria, en el 5,1 % en los servicios y en el 4,3 % en la construcción.

Datos nacionales

A nivel nacional, el informe advierte que la tasa de absentismo laboral ha crecido cuatro décimas en el último año hasta el 7,1 % al cierre de 2025, una cifra que roza los máximos históricos y que supone 1,59 millones de empleados ausentes cada día de su puesto de trabajo.

La industria es el sector que concentra un mayor absentismo, con un 7,5 % del total de las horas pactadas, seguida de los servicios (7,1 %) y la construcción (5,9 %).

En cuanto al absentismo por incapacidad temporal (IT) o baja médica, la tasa alcanzó el 5,5 % en el cuarto trimestre de 2025, tres décimas más que en el mismo periodo del año anterior.

"El hecho de que el absentismo laboral aumente a cierre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior responde a un fenómeno estructural, impulsado principalmente por el aumento de las bajas por incapacidad temporal. A ello se suma un contexto de mayor complejidad en el mercado laboral, donde factores como el desajuste entre el trabajador y su puesto, las dificultades de conciliación o el bienestar emocional están ganando peso", ha expresado el director de Randstad Research, Valentín Bote.

Conflicto patronal – sindicatos

El incremento del absentismo laboral en las últimas fechas revive una de las batallas históricas entre la patronal y los sindicatos, el de las bajas por incapacidad temporal. Los sindicatos defienden que una baja laboral no se debe calificar de absentismo, ya que se trata de una ausencia totalmente justificada y amparada por la ley.

Por su parte, la patronal de Castilla-La Mancha apunta a las bajas por incapacidad temporal como uno de los factores del incremento del absentismo, ya que han aumentado alrededor de un 60 % en los últimos siete años y su dilación media también es mayor.

Para el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, "no solo es un problema del sector privado, sino que también afecta al sector público, incluso en mayor medida".

"La mejora continua de los climas laborales es un objetivo compartido, pero lo queremos reconocer o no, existen otras causas como la saturación del sistema de salud, que también alarga las bajas. Un sistema tan garantista permite el abuso en contra de la mayoría de los trabajadores que sí cumplen de forma honesta con sus compañeros", critica.

Por todo ello, los empresarios reclaman "una campaña eficaz" de vigilancia que aúne a la Junta, los sindicatos y la propia patronal para dejar de sostener "con el silencio" a los asalariados que esquivan su obligación contractual".

En concreto, el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, subraya que "el absentismo no solamente destroza económicamente a las empresas, también organizativamente".