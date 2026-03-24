Patricia Franco reivindica en el Club Conecta la fortaleza de Castilla-La Mancha en el actual contexto internacional

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha participado este martes en un nuevo encuentro del Club Conecta en Madrid, donde ha analizado el contexto económico actual y las oportunidades de la región ante los desafíos internacionales, entre ellos la guerra de Irán.

Durante el encuentro, que ha reunido a 25 periodistas, directores de medios y responsables de comunicación vinculados a Castilla-La Mancha, entre los que se encontraba la directora ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y presidenta del Club Conecta, Esther Esteban, Franco ha defendido una visión optimista sobre el futuro de la comunidad autónoma.

"Hemos vivido muchos años con un techo de cristal que nos paralizaba como región, pero escalar y avanzar lleva tiempo", ha señalado, subrayando la necesidad de seguir consolidando el crecimiento. "Me gusta hablar en positivo de Castilla-La Mancha: somos una región extensa, diversa y estratégicamente ubicada, con dos grandes corredores con alto potencial industrial y a la vanguardia en energías limpias".

En este contexto, la consejera ha analizado las implicaciones del escenario geopolítico en Castilla-La Mancha y ha reflexionado sobre el impacto de la negativa del Gobierno central a un anticipo electoral y sus efectos en la estabilidad. Además, ha destacado la apuesta por la implantación de centros de datos como palanca de desarrollo económico, ha informado el Club Conecta en nota de prensa.

Franco, uno de los perfiles más consolidados en los tres gobiernos presididos por Emiliano García-Page, ha repasado también algunos de los principales ejes estratégicos del Ejecutivo regional, como la reforma del Estatuto de Autonomía, la necesidad de retener talento mediante la inversión en I+D+i y el creciente protagonismo de la comunidad en sectores como la moda y la artesanía, donde Castilla-La Mancha está ganando peso y proyección nacional e internacional.

Un momento del encuentro de Patricia Franco con el Club Conecta

Club Conecta

El Club Conecta, que reúne a más de un centenar de periodistas y comunicadores castellanomanchegos en Madrid —entre ellos cinco directores de periódicos y profesionales de algunos de los principales medios nacionales y regionales—, continúa consolidándose como un espacio de reflexión y proyección del potencial cultural, social y económico de la región.

A lo largo de sus foros, la asociación ha contado con la participación de destacadas figuras del ámbito institucional, empresarial y social, como la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; o la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, entre otros.

Además, el Club Conecta organiza un congreso anual con representantes del Gobierno regional y empresarios, así como diversos diálogos temáticos centrados en cuestiones clave como la formación universitaria, el empleo del futuro o los retos urbanos, con el apoyo de entidades como Aqualia, Iberdrola, Moeve, La Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, la Diputación de Toledo y la Fundación “La Caixa”.

La asociación integra también a directores de comunicación castellanomanchegos de compañías y organizaciones de referencia —como Aqualia, Atresmedia, Banco Santander, Sabadell, Iberdrola, Sacyr o Moeve, entre otras.