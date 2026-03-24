Page calcula que el "agujero" que la guerra de Irán ha provocado en Castilla-La Mancha asciende a 30 millones de euros al mes

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cifrado en 30 millones de euros el coste mensual de la guerra de Irán para la economía regional. El jefe del Ejecutivo autonómico ha advertido que el "agujero" que el enésimo conflicto en Oriente Próximo ha provocado puede extenderse en el tiempo si no se produce un alto el fuego eficaz y duradero.

Page ha lamentado la concatenación de crisis con las que las diferentes administraciones han lidiado en los últimos años. "Hoy vivimos otra más", ha remarcado. El titular del Gobierno de Castilla-La Mancha se ha referido al "twitter de [Donald] Trump" como esa tribuna virtual de la que dependerá la solución a un problema que amenaza con truncar la buena marcha del empleo y la riqueza en la región.

No obstante, "tenemos una cartera llena de proyectos que están rodando", ha recordado. Page se ha felicitado por la inversión creciente del empresariado extranjero. En esta tierra "encuentran un clima más que propicio", ha subrayado.

En la misma línea, ha resaltado las bondades del consenso político y del entendimiento entre la patronal y los sindicatos. De hecho, la "foto de hoy", correspondiente a la firma del Programa de Apoyo Activo al Empleo con las cinco diputaciones provinciales, una rúbrica celebrada este miércoles en Toledo, "también contribuye a alimentar la certidumbre económica".

Durante su intervención, Page ha defendido las "políticas de intervención amable" que caracterizan a la Junta de Castilla-La Mancha. “Solo estamos para ayudar”. El presidente regional ha contrapuesto la escasa rigidez que caracteriza la acción económica de su Gabinete con las líneas maestras que rigen en otras instancias como el Gobierno de España o la Unión Europea.

"Intervenimos de manera activa, no regulatoria", ha confirmado. Para Page, el papel económico que debe desempeñar el sector público se corresponde con "insuflar" optimismo y contribuir a la eliminación de trabas administrativas. En todo caso, "a la economía, y no solo por razones ideológicas, le conviene que los servicios públicos funcionen bien".

Los mejores niveles de empleo se adivinan como catalizador de una convivencia social fructífera. "Se está produciendo un clima de entendimiento y alineación con objetivos de cohesión social que es saludable", ha comentado.

Nuevas inversiones

Page ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará una nueva edición del Plan Adelante para la mejora de la capacidad productiva de las empresas con una dotación de 40 millones.

Además, ha recordado que este jueves las Cortes de Castilla-La Mancha aprobarán deducciones fiscales para la compra de vivienda por parte de los jóvenes, una batería fiscal que incluye medidas como los créditos a tipo de interés 0. Pese a los límites de la medida, "queremos empujar con lo que está dentro de nuestras posibilidades".

Según el presidente regional, la demanda ciudadana "más difícil de abordar" en estos momentos es la vivienda. Se trata de un problema serio. "No podemos pensar que dos generaciones se vean condenadas a no encontrar vivienda", ha aseverado.

Aunque ha mostrado su acuerdo con la ministra de Vivienda y "buena amiga", Isabel Rodríguez, sobre la importancia del reparto justo de un bien escaso, ha emplazado a todos los actores públicos y privados involucrados en la actividad inmobiliaria a "construir mucho más".