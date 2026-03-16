Toledo ya se acerca a Albacete en número de trabajadores: así se reparte el empleo en Castilla-La Mancha

Las ciudades de Albacete y Toledo son los dos grandes centros de trabajo de Castilla-La Mancha. La urbe más poblada de la región cuenta con 82.253 afiliados, mientras que la capital autonómica alcanza los 78.476 adscritos a la Seguridad Social.

La cifra de profesionales que desarrollan su actividad en la cabecera regional se aproxima a la de Albacete, pese a contar con la mitad de su censo; además, supera con creces las que se registran en Guadalajara y Talavera de la Reina, dos localidades de tamaño aproximado.

Albacete reúne el mayor número de cotizantes. Su censo roza los 175.000 vecinos, un volumen muy superior al de Guadalajara, la segunda ciudad en esa clasificación, con unos 90.000 moradores. La ventaja que le confiere el padrón se materializa en su liderazgo como primer foco de desarrollo laboral en la región.

Más llamativo resulta el caso de la cabecera de Castilla-La Mancha. El tamaño demográfico de Toledo, unos 86.000 habitantes, es algo inferior al de la pujante Guadalajara y apenas superior a la de la vecina Talavera de la Reina, una ciudad —de unas 85.000 personas— a la que superó en el censo hace pocos años.

Sin embargo, el volumen de personas que laboran en la ciudad imperial respecto a los que tienen sus semejantes confirma su primacía económica. Las razones de su atractivo profesional apuntan al empuje del turismo, la cercanía con Madrid y al favor de la capitalidad, que hace multiplicar el número de empleados públicos.

Mientras que Toledo cuenta con más de 78.000 afiliados a la Seguridad Social, el dato de Talavera languidece hasta los 27.378 trabajadores, lo que supone poco más de la tercera parte. En Guadalajara, el número de pagadores al sistema de protección pública se eleva hasta las 43.737 personas.

El número de personas que cotizan desde alguna empresa o administración pública radicada en Toledo se explica por la concurrencia de un tejido privado basado en los servicios—actividades como el turismo u otras de cuello blanco— junto a una fuerte aportación del sector público por la presencia de buena parte de las sedes de la Junta de Comunidades en su término municipal.

La gran cantidad de trabajadores que recibe condiciona la vida diaria de la ciudad. La proporción entre residentes y cotizantes es muy diferente al de otras localidades de la región; asimismo, la propia estructura geográfica de la ciudad, y la dispersión que caracteriza a sus distintos núcleos urbanos, complica la movilidad de una urbe que acoge durante miles de horas anuales un aforo muy superior al que contempla su censo.

Las ciudades de Ciudad Real y Cuenca acumulan, respectivamente, 47.867 y 28.336 afiliados —sobre poblaciones de, aproximadamente, 76.000 y 54.000 vecinos—. La diferente relación entre ambas magnitudes en estos dos lugares también anticipa la importancia que juega la estructura demográfica y el peso de las respectivas cohortes de edad.

Municipios importantes

Otros datos estimables proceden del número de afiliados en centros de trabajo domiciliados en Illescas y Azuqueca de Henares, dos municipios que se han transformado en referentes industriales en las últimas décadas al calor de su proximidad a la Comunidad de Madrid, de la que son limítrofes. La localidad de la Sagra toledana cuenta con 13.541 pagadores, sobre una población de unos 33.000 vecinos, mientras que la cabecera del corredor del occidente de Guadalajara, con un censo de unas 35.000 personas, anota 11.694 cotizantes.

En el caso de las localidades más importantes de la provincia de Ciudad Real, destacan los 13.220 afiliados de Puertollano, los 12.961 de Tomelloso, los 12.036 de Alcázar de San Juan o los 10.257 de Valdepeñas. Asimismo, en la albaceteña Villarrobledo hay 9.619 personas que cotizan. Desde la conquense Tarancón, abonan su cuota social 7.394 trabajadores.