Page pide en Bruselas "arreglar" la nueva PAC: "La agricultura no puede ser víctima de la crisis de seguridad"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de "agresiva y rupturista" la propuesta de la Comisión Europea sobre la futura Política Agrícola Común (PAC). Por ello, ha pedido una "enmienda" al modelo planteado para que la agricultura no pierda peso en el periodo presupuestario 2028-2034.

Así lo ha expresado en un diálogo de alto nivel sobre PAC y el desarrollo rural celebrado en la sede del Comité europeo de las Regiones (CdR) en Bruselas, un encuentro en el que han abordado el impacto de la propuesta, con vistas a las futuras negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo.

Como ponente de un dictamen en el Comité europeo de las Regiones sobre la incorporación de los jóvenes a la agricultura para asegurar el relevo generacional, Page ha expresado que le preocupa la propuesta de Bruselas porque "cambia el paradigma por completo de lo que era hasta ahora la PAC, volviendo a la nacionalización".

"Además, resulta incoherente con algunos objetivos de la Unión Europea, como los del ámbito medioambiental. Y dificulta un objetivo clave capital para garantizar la política agraria en el futuro, el de la incorporación de jóvenes", ha lamentado.

El presidente considera que "si no se arregla el modelo, el concepto, la distribución, de poco servirá hablar de cuánto es el conjunto del dinero y de algunos matices que tienen que ser mejorados".

Seguridad "poniendo más dinero"

Asimismo, ha considerado que la propuesta de Bruselas para el próximo marco financiero plurianual pretende responder a los nuevos retos en el ámbito de la seguridad "sin un aumento de los recursos financieros a nivel comunitario y reduciendo los destinados al sector agrícola".

"Es un intento de la Comisión de reducir el peso de la política agraria comunitaria en el conjunto financiero, intentando disfrazar la reducción de recursos y cambiar el modelo, desplazando parte de la responsabilidad a los Estados miembros", ha criticado.

Y con el tiempo, esto podría implicar que el dinero destinado "sea cada vez menor", ya que "todos tenemos estrecheces financieras". "Podría llevar a romper el concepto compacto que ha tenido siempre la PAC y que deje de ser un factor de cohesión", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que comparte "la preocupación por la seguridad", pero ha considerado que "es el conjunto de la Unión Europea quien tiene que hacer un mayor esfuerzo en ese ámbito".

"Pretender responder a algo excepcional con los mismos recursos que ya se ocupan de todo, significa no atender ni lo excepcional ni lo ni los objetivos consolidados de la Comisión Europea. Si Europa quiere más seguridad tendrá que poner más dinero. Pero no cabe que agricultores o ganaderos, seguridad alimentaria o políticas de sostenibilidad terminen siendo víctimas de las necesidades de seguridad", ha sentenciado.