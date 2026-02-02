Castilla-La Mancha roza los dos millones de pernoctaciones extrahoteleras en 2025: Ciudad Real impulsa el turismo rural

Castilla-La Mancha ha registrado durante el año 2025 un total de 1.963.498 pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros, que incluyen apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los apartamentos turísticos de la región han contabilizado 141.718 viajeros, que han generado 389.614 pernoctaciones, con una estancia media de 2,75 días. La ocupación media ha sido del 20,74 %, alcanzando el 31,3 % durante los fines de semana.

Por su parte, los camping han recibido 132.955 viajeros, que han sumado 331.469 pernoctaciones, con una estancia media de 2,49 días. La ocupación se ha situado en el 32,67 %, elevándose hasta el 36,6 % en fin de semana.

En cuanto a los alojamientos de turismo rural, han acogido a 478.538 viajeros, que han generado 1.078.914 pernoctaciones, con una estancia media de 2,25 días por viajero. En un 16,46 % se sitúa la ocupación media, aunque ha ascendido los fines de semana al 35,72 %.

Año de récord

Finalmente, los albergues han contabilizado 45.624 viajeros y 163.501 pernoctaciones, con una ocupación de 15,76 % y una estancia media de 3,58 días.

Estos datos se enmarcan en un año récord para el turismo de Castilla-La Mancha, que ha superado por primera vez en su historia los seis millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados, alcanzando un total de 6.093.811 noches, y ha rebasado por segundo año consecutivo los tres millones de visitantes, con 3,17 millones de viajeros alojados en 2025.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha subrayado además que la región ha superado el millón de pernoctaciones en turismo rural a lo largo del pasado año, tras un mes de diciembre de récord en el que Castilla-La Mancha ha sido el segundo destino del país en cuota de mercado, con un 13 %.

Franco ha resaltado también que la provincia de Ciudad Real ha sido el destino más dinámico de toda España en turismo rural en 2025, liderando el crecimiento tanto en número de viajeros como en pernoctaciones.

"Con estos datos hemos mejorado incluso las previsiones que avanzábamos durante Fitur y hemos conseguido los mejores registros de la historia del turismo en Castilla-La Mancha", ha señalado la consejera, quien ha animado a seguir descubriendo la región "como un destino en el que parar, detenerse y disfrutar de todas las experiencias que ofrece".