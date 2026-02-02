La AIReF sitúa en un 2,2 % el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha en 2025

El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha creció un 2,2 % en 2025, tal y como lo confirman los datos correspondientes al cuarto trimestre del año publicados este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef).

La Comunidad Valenciana se situó al frente del crecimiento del PIB autonómico en 2025, con un alza del 3,2 %, por delante de Andalucía y Madrid, ambas con un 2,9 %.

Asturias, por el contrario, presenta la menor cifra de crecimiento, un 1,8 %. Le siguen Galicia, con un 1,9 %, y Navarra, Aragón y País Vasco, con un 2 %.

Castilla y León, La Rioja y Cataluña crecieron un 2,7 %; Extremadura un 2,6 %; y Baleares, Canarias, Murcia y Cantabria un 2,4 %.

Cuarto trimestre

En términos intertrimestrales durante el cuarto trimestre del año 2025, crecieron por encima de la media nacional del 0,8 % la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia.

El organismo independiente que dirige Cristina Herrero combina tres tipos de información estadística para obtener estas estimaciones: los datos mensuales de indicadores de coyuntura desagregados a nivel territorial, los datos anuales compilados en términos de contabilidad nacional por la Contabilidad Regional de España (CRE) y las estimaciones para el conjunto nacional publicadas por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR).