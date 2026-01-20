BBVA Research prevé un crecimiento económico del 2,4 % en Castilla-La Mancha en 2026: liderará la creación de empleo

Castilla-La Mancha registrará un crecimiento económico del 2,4 % este año, en línea con la media nacional en 2026, según las proyecciones de BBVA Research, que revisó una décima al alza el Producto Interior Bruto (PIB) de España.

Asimismo, ha indicado que el empleo crecerá un 2,5 % en la región durante el año.

Comunidad Valenciana (3 %), Andalucía (2,5 %), Murcia (2,5 %) y Madrid (2,7 %) serán las comunidades que registrarán un mayor crecimiento.

Perspectiva para 2027

De cara a 2027 se espera una moderación del crecimiento del PIB, situándose en el 2 % en un contexto de menor dinamismo del consumo y del turismo.

Pese a la moderación del próximo año, el buen tono de la inversión en vivienda y de las exportaciones de bienes, junto con la recuperación de la industria, podría favorecer a las regiones industriales y exportadoras, con Aragón (2,5 %) y Navarra (2,5 %) entre las más beneficiadas.

Andalucía (1,8 %), Murcia (1,8 %), Castilla-La Mancha (1,9 %) y Extremadura (1,8 %), que dependen más del consumo, podrían registrar incrementos algo inferiores.

Empleo

En cuanto al empleo, mostrará un tono favorable en 2026 en la Comunidad Valenciana (2,9 %), Madrid (2,7 %), Andalucía (2,5 %) y Castilla-La Mancha (2,5 %), que crecerán por encima de la media nacional (2,2 %).

País Vasco (1,1%), Aragón (1,2%) y Asturias (1,3%) registrarían avances más limitados en el crecimiento del empleo.

De cara a 2027, con una previsión de crecimiento del empleo del 2,1 % de media, Castilla-La Mancha (2,5 %), Andalucía (2,4 %), Cantabria (2,4 %), Navarra (2,3 %) y Madrid (2,3 %) estarán entre las regiones con mayor aumento.

Por último, el centro de estudios de BBVA espera que el crecimiento anual del empleo en términos Encuesta de Población Activa (EPA) en España se sitúe en el 2,5 % en 2025, con mayor dinamismo en Asturias (4,3 %), La Rioja (4,2 %), Madrid (3,4 %) y Castilla-La Mancha (3 %).