La inflación en Castilla-La Mancha cierra el 2025 en el 2,7 % con el sector de la vivienda liderando la subida de precios

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 2,7 % al cierre de 2025 en comparación con el cierre del año anterior, según los datos que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un dato que supone un incremento con respecto al mes anterior del 0,5 %, ya que el IPC de noviembre se fijó en el 2,2 %.

Las bebidas alcohólicas y el tabaco lideran el ranking de subida de precio durante 2025, con un incremento del 5,2 %. Un dato que ha replicado el sector de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Además, mientras que el primero ha sufrido una subida con respecto al mes anterior del 1,5 %, el segundo solo se ha incrementado un 0,4 %.

Otros sectores que se han encarecido considerablemente durante los últimos 12 meses son el de los restaurantes y hoteles, con un incremento del 4,8 % en los precios, y el de otros bienes y servicios, con una subida del 3,6 %.

El informe refleja que solo el sector del vestido y el calzado ha reducido sus precios en el último año, con una bajada de los precios del 0,2 %.

Cabe destacar que los sectores del ocio y la cultura, con un +0,4 %, y el de los muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente de hogar, con un +0,7 %, son los sectores donde la subida ha sido más moderada durante 2025.

Por provincias

Por provincias, Guadalajara fue la que más incrementó sus precios durante 2025, con una variación interanual en el mes de diciembre del 2,9 %. La subida con respecto al mes anterior se sitúa en el 0,4 %.

Muy de cerca le siguen Albacete y Toledo, con un incremento en los últimos doce meses del 2,8 %. Sin embargo, la primera experimenta la mayor subida mensual de toda Castilla-La Mancha, con un +0,8 %. En la provincia toledana, el incremento con respecto a noviembre ha sido del 0,4 %.

La cuarta provincia donde más subieron los precios ha sido Cuenca, con un 2,6 % interanual y un 0,4 % mensual.

La lista la cierra Ciudad Real, con una subida en doce meses del 2,5 %, con un +0,3 % con respecto al mes anterior.

Datos nacionales

A nivel nacional, la inflación se ha situado en el 2,9 % en el año 2025, una subida que supone una caída de una décima con respecto a la tasa interanual registrada en el mes de noviembre.

Asimismo, el dato al cierre de 2025 es una décima superior al registrado al cierre de 2024, cuando la tasa con respecto a 2023 se fijó en un 2,8 %.

En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre en relación al mes anterior.