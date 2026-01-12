La empresa pública Mayasa desarrollará un plan estratégico en Almadén que creará alrededor de 100 empleos

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, se ha reunido este lunes con el presidente de Mayasa, José Tejero, para conocer los detalles del plan estratégico que va a ejecutar la empresa pública en Almadén y comarca.

Un encuentro en el que también ha participado la delegada en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, que ha culminado con el respaldo de la Junta a un plan que generará un centenar de empleos en la zona.

"Vais a tener la complicidad y el acompañamiento del Gobierno de Castilla-La Mancha en un nivel transversal, desde todos los ámbitos y desde todas las consejerías. La Junta va a colaborar al máximo en la ejecución de este plan estratégico y vamos a intentar que los objetivos se cumplan no solo al máximo, sino que, en la medida de lo posible, se superen", ha expresado.

Proyectos

El objetivo del plan es "lograr la rentabilidad y sostenibilidad financiera a través de los negocios agropecuarios y turísticos". En concreto, se promoverá el potencial de la Dehesa de Castilseras y del parque minero de Almadén y se mantendrán e impulsarán las capacidades técnicas desarrolladas por el Centro Tecnológico del Mercurio.

La finalidad es alcanzar la sostenibilidad económica y ambiental de la compañía con esta inversión de 12,7 millones de euros, con la posibilidad de elevarse hasta los 24 millones.

Tanto Caballero como Tejero han coincidido en que Mayasa debe seguir siendo un importante eje de generación de empleo y desarrollo económico y social para Almadén y su comarca. "Este plan supone la transición de un modelo basado en la venta de mercurio a fundamentar una eficiente explotación de sus dos principales activos, la dehesa y el parque minero, que es Patrimonio de la Humanidad. Y el conocimiento en torno al mercurio a través de la investigación en remediación y técnicas para el tratamiento y gestión de dicho mineral", han afirmado.

Compromisos

Caballero ha destacado que les alegra la decisión del Gobierno de invertir en Almadén y se suma a lo que ya se está haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por ello, ha recordado que hace pocos meses se inauguraba una importante inversión en la Escuela de Ingeniería de Minas o la rehabilitación de la Casa Academia de Minas.

"Estamos trabajando ya para que la nueva residencia universitaria sea una realidad en Almadén, lo que consolida que Almadén siga estando vinculado a la UCLM y que siga formando parte de ella", ha indicado.

En materia sanitaria, ha puesto en valor la helisuperficie en Almadén "con la posibilidad de vuelos nocturnos". Y ha mencionado "las inversiones realizadas en el centro de salud, con la incorporación de un aparato TAC para mejorar el diagnóstico".