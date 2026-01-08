UGT alerta del notable aumento de la pobreza energética en Castilla-La Mancha: sube un 37 % en la última década

El sindicato UGT ha denunciado que la pobreza energética ha aumentado un 37 % en la última década en Castilla-La Mancha, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, un 19,5 % de los hogares castellanomanchegos no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, lo que sitúa a esta región con uno de los peores indicadores del país, solo por detrás de Extremadura (21,7 %), Murcia (20,9 %) y Andalucía (20,1 %).

Un valor que también se sitúa por encima de la media nacional de 17,4 %. Además, los hogares con esta carencia han crecido un 37 % y se triplican si se toman como referencia los últimos 20 años.

"El suministro de energía constituye un bien básico e imprescindible y no disfrutarlo genera muchas desigualdades. Es fundamental conseguir un nuevo modelo energético basado en la transición justa", ha expresado.

Medidas

Asimismo, UGT ha abogado por reformar el mercado de fijación del precio de la electricidad para alcanzar precios asequibles y competitivos, reforzar los derechos de los consumidores en los contratos de energía y proteger a los consumidores más vulnerables y con rentas más bajas.

"Esta pobreza tiene mucho que ver con los bajos ingresos de las familias, con los altos precios energéticos y con viviendas que, en ocasiones, son muy ineficientes desde el punto de vista energético", ha sentenciado.