Así es la preciosa finca con hotel rural y salón de bodas que se vende en un pueblo de Toledo por 1,3 millones de euros
Su superficie es de 16 hectáreas y el espacio tiene un total de 1.100 metros cuadrados.
Idealista tiene en su catálogo una amplia variedad de pisos y casas en venta. Sin embargo, incluye otro tipo de inmuebles que están dirigidos a unos pocos. Es el caso del complejo rural con hotel y salón de bodas que se vende en Los Navalucillos por 1.299.000 euros.
Ubicada en una finca con 16 hectáreas, el complejo cuenta con 1.100 metros cuadrados distribuidos en tres niveles. En el semisótano encontramos una bodega, junto a un salón privado con chimenea y un dormitorio con baño propio.
En la planta baja incluye un espectacular salón de bodas con una capacidad de 350 personas y cocina independiente profesional, además de baños completos.
Hotel rural
El espacio se erige también como un precioso hotel rural, con un total de nueve habitaciones dobles con baños completos e individuales en la planta superior.
En el exterior, la finca despliega su encanto con un exuberante jardín con vistas panorámicas al parque Nacional de Cabañeros. Y también cuenta con otras infraestructuras como cenador, piscina, pozo y cuadras para caballos.