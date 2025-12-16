Consumo detecta en Airbnb un total de 1.261 anuncios ilegales de viviendas turísticas en Castilla-La Mancha

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha identificado en la plataforma de alquiler de viviendas turísticas Airbnb un total de 1.261 anuncios ilícitos en Castilla-La Mancha. En concreto, la comunidad contaba con 1.260 pisos turísticos sin número de registro y uno con número de registro falso.

En el conjunto de España, el Gobierno ha detectado 65.122 anuncios ilegales, por lo que ha sancionado a Airbnb con 64 millones de euros, la segunda mayor multa de la historia por prácticas comerciales desleales.

La Comunidad Valenciana lidera la lista de regiones con más anuncios ilícitos, con 21.938. Le sigue Canarias, con 12.728; Galicia, con 6.956; Islas Baleares, con 4.305; Murcia, con 2.709; Cantabria, con 2.510; Asturias, con 2.198; y Cataluña, con 2.258.

Completan el listado Castilla y León, con 1.583; Aragón, con 1.369; Castilla-La Mancha, con 1.261; País Vasco con 1.127; Madrid, con 300; Navarra, con 274; y La Rioja, con 130.

Sin registro

El Ministerio ha identificado en la plataforma un total de 59.229 pisos sin número de registro. Las cifras más altas se dan también Comunidad Valenciana y Canarias, con 21.807 y 12.486, respectivamente.

Asimismo, el organismo dirigido por Pablo Bustinduy ha explicado que las sanciones por no incluir el número de registro están presentes en todo el territorio menos en Madrid, Andalucía y Extremadura. Esto se debe a que en estos casos la normativa autonómica no recogía la obligatoriedad de incluir un número de registro, por lo que el número de pisos retirados es menor que en el resto de comunidades.

Todos los casos son previos a la entrada en vigor de la Ventana Única Digital, que hace obligatorio en toda España el número de registro. Por último, el Ministerio ha calculado que hay 124 anuncios de anfitrión desconocido.

Notificación y multa

El conflicto entre Airbnb y Consumo comenzó en octubre de 2024, cuando el Ministerio de Consumo notificó a la plataforma la existencia de publicidad ilícita sobre más de 65.000 pisos turísticos.

Ante la "inacción" de la compañía, el Gobierno de España inició un expediente sancionador en diciembre de 2024. "La multa llega por la negativa de la empresa a retirar esos anuncios, una vez advertida. Se trata de la segunda más cuantiosa a la que se enfrenta una empresa privada, tras los 107 millones de euros a Ryanair", ha expresado el ministro Pablo Bustinduy.

Por su parte, Airbnb considera "contraria al marco legal español y europeo" la multa y recuerda que la obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestren el número de registro se incorporó en esta nueva normativa.

"No era aplicable cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas", afirman desde la empresa.