El IPC se sitúa en el 2,7 % en Castilla-La Mancha en el mes de noviembre: la vivienda lidera la subida de precios

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado en Castilla-La Mancha hasta el 2,7 % en noviembre, una décima por debajo de la tasa interanual del mes anterior. Así lo ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que, en términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha aumentó un 0,2 %, mientras que en lo que va de año la subida alcanza el 2,2 %.

Con respecto al mismo mes del año anterior, los sectores donde más subieron los precios en Castilla-La Mancha fueron la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, con el 5,5 %. No obstante, la cifra refleja una bajada de dos puntos con respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior.

Asimismo, las bebidas alcohólicas, tabaco, restaurantes y hoteles han registrado un dato del 4,4 %; mientras que bienes y servicios quedan en el 3,6 %.

Por otro lado, donde más cayó el IPC en términos interanuales fue en vestido y calzado, un 0,8 %, siendo la única categoría en la que se redujo.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,2 % en noviembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3 %. Según el INE, la desaceleración de la subida se debe a la bajada de los precios de la electricidad. Por el contrario, contribuyen positivamente a la subida los alimentos y bebidas no alcohólicas, los carburantes y los paquetes turísticos.

Asimismo, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se sitúa en noviembre en el 2,6%, una décima por encima de la tasa de octubre.

Por comunidades

Tras terminar noviembre, las 17 comunidades autónomas presentan tasas positivas de IPC, todas ellas por encima del objetivo del 2 % que fijó el Banco Central Europeo (BCE).

Las comunidades con las tasas más elevadas de inflación fueron Madrid (3,7 %), Comunidad Valenciana (3,4 %), y Baleares, Extremadura y País Vasco (3,2 %). Asimismo, las que presentan una inflación más moderada son Canarias (2,3 %), La Rioja (2,4 %), Murcia (2,5 %) y Cataluña (2,6 %).