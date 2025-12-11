Unicaja prevé un crecimiento del PIB del 2,6 % en Castilla-La Mancha en 2025 y una tasa de paro del 12,4 %

La economía de Castilla-La Mancha crecerá un 2,6 % en 2025 y un 1,8 % en 2026, según las previsiones recogidas en el último informe de Unicaja, que estima además un aumento del empleo del 2,6 % en el conjunto de 2025 y una tasa de paro del 12,4 %.

El octavo número del informe 'Previsiones Económicas de Castilla-La Mancha', elaborado por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja, analiza el entorno económico, la evolución reciente de la región, las previsiones para 2025 y 2026 y un desglose por provincias.

Según el estudio, la economía regional ha continuado creciendo a un ritmo significativo en la primera mitad de 2025. Las estimaciones de la AIReF indican un incremento del PIB del 0,6 % en el primer trimestre y del 0,9 % en el segundo, mientras que en términos interanuales, entre abril y junio, el crecimiento se situó en el 2,8 %, por debajo de la media nacional.

Por el lado de la demanda, algunos indicadores muestran cierta mejora, como las ventas minoristas, que crecieron casi un 5 % interanual en el primer semestre, superando la media española.

Consumo, inversión y exportaciones

La producción industrial de bienes de consumo ha descendido, aunque la de bienes de equipo apunta a un repunte de la inversión empresarial. La inversión residencial también ha aumentado, con compraventas de viviendas superiores al 20 %, acompañadas de un incremento de los precios.

En cuanto a la demanda exterior, las exportaciones de bienes han crecido un 6,5 % interanual, impulsadas por carne, aluminio, vehículos y materias plásticas. Por el contrario, el valor exportado a EE.UU., Reino Unido y Polonia ha descendido, mientras que las ventas a Portugal han aumentado.

Empleo y mercado laboral

El informe ha destacado que el empleo ha seguido creciendo, aunque con cierta ralentización en el segundo trimestre de 2025. Se estima que el número de ocupados crecerá 2,6 % en 2025, con una reducción del paro en torno al 6 %, situando la tasa de desempleo en el 12,4 %. Para 2026, el empleo aumentaría 1,4 % y la tasa de paro se situaría en el 11,6 %.

Por provincias, el crecimiento previsto para 2025 es que Toledo y Guadalajara alcancen un 2,9 %, Albacete 2,6 %, Ciudad Real 2,5 % y en Cuenca 1,9 %.

El informe apunta que el crecimiento se apoyará principalmente en la demanda interna, especialmente el consumo, y advierte que las tensiones comerciales seguirán siendo un riesgo para la economía regional en los próximos trimestres.