Castilla-La Mancha presume de ejecución de fondos europeos: comprometido el 90 % de los 1.408 millones asignados

Castilla-La Mancha tiene comprometidos el 90 % de los 1.408 millones de euros de los fondos Next Generation que se le han asignado dentro del plan de Recuperación y Resiliencia, lo que la sitúa como la tercera comunidad con mayor grado de ejecución del programa que finalizará el próximo 30 de junio.

Y se han comprometido 9 de cada 10 euros entre las distintas líneas de ayudas, los contratos licitados y la contratación de personal que se están llevando a cabo través de la tramitación de 45.806 expedientes administrativos.

Así lo ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, durante la reunión de la Comisión Regional de Fondos Europeos en Toledo.

Según ha detallado, los fondos europeos ya han llegado a 858 municipios y han posibilitado la creación de 11.000 plazas de Formación Profesional en centros educativos o la creación de 3.600 plazas para la escolarización de niños de hasta tres años de edad en 150 municipios de menos de 2.000 habitantes.

Otras cifras que ha destacado son la instalación de placas fotovoltaicas en tejados de edificaciones de la comunidad autónoma, que suman 150 megavatios (MW) de potencia, la rehabilitación energética de 12.000 viviendas, la concesión de ayudas para la adquisición de 7.000 vehículos eléctricos o híbridos enchufables y la instalación de 3.500 puntos de recarga.

"Es un volumen de gestión muy importante de los Next Generation, que han llegado a casi 47.000 beneficiarios. El mayor número de expedientes corresponde a pymes y a micropymes con el 51 %, mientras que el 14 % son familias, el 8 % son fundaciones y el 10 % son grandes empresas de la región", ha aclarado.

Otros fondos europeos

Martínez Guijarro ha indicado que Castilla-La Mancha ha recibido una asignación de 1.700 millones para la ejecución de los programas de Recuperación y Resiliencia, React-EU y el Feader. En el caso del React-UE los fondos asignados ya se ejecutaron hace unos años, mientras que una parte de los algo más de 100 millones de euros del Feader se han incorporado al Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la comunidad.

Respecto al PDR, el vicepresidente primero del Gobierno regional ha explicado que se estima que a 31 de diciembre se hayan pagado más de 2.000 millones de euros de los 2.037 millones asignados a Castilla-La Mancha.

Y en cuanto al Feder y al FSE, el vicepresidente primero ha indicado que la ejecución alcanza casi un 50 % de ambos fondos asignados para el periodo de programación, que finaliza en 2029.

Marco financiero

Por otro lado, la Comisión Regional de Fondos Europeos ha analizado también el nuevo marco financiero plurianual que contempla la Comisión Europea (CE).

Y ha avanzado que la próxima semana el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, volverá a asistir al Comité de las Regiones para hablar sobre esta cuestión y, en concreto, de la Política Agraria Común (PAC).

"Page planteará que la PAC siga teniendo un peso específico y un programa propio, para que garantice la rentabilidad de las explotaciones agrarias y todo el proceso de modernización del sector agrario en la región", ha sentenciado.