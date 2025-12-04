Un informe adelanta que Castilla-La Mancha tendrá un crecimiento económico del 2,9 % este año y del 1,8 % en 2026

Castilla-La Mancha crecerá un 2,9 % en 2025, la misma tasa que la media nacional, y un 1,8 % en 2026, una décima menos que la media nacional, que se situará en el 1,9 %. Las comunidades de Madrid, Baleares, Andalucía, Cataluña y Canarias, por este orden, liderarán en 2026 el crecimiento económico del país, con tasas superiores a la media nacional, que situará en el 1,9 por ciento.

Así figura en el informe sobre las previsiones económicas para las comunidades autónomas en 2025-2026 que ha dado a conocer este jueves el centro de estudios Funcas, y en el que se destaca también que el paro descenderá en todos los territorios.

En cuanto al crecimiento económico, Madrid será la más activa, ya que, según Funcas, crecerá en 2026 un 2,3 por ciento, por delante de Baleares y Andalucía, que se situarán en el 2,1 por ciento en ambos casos, y Cataluña y Canarias, las dos comunidades en un 2,0.

Por el contrario, Murcia y Cantabria, con un crecimiento previsto del 1,3 por ciento, en ambos casos serán, las regiones que menos crecerán el próximo año, según el citado informe.

En la presentación, el director general de Funcas, Carlos Ocaña, y el responsable de Coyuntura y Economía Internacional, Raymond Torres, han resaltado que la evolución de la economía es positiva, como muestra el hecho de que todas las comunidades han recuperado el nivel económico anterior a la pandemia.

También han subrayado la buena evolución del empleo, que ha mejorado en todas las autonomías y que así lo hará el próximo año, aunque han llamado la atención sobre la "gran desigualdad" entre unas comunidades y otras.

Torres ha justificado esa desigualdad por el peso que tienen unas y otras en la industria y en los servicios de mercado (como es el caso de Madrid o Cataluña), en el turismo (como en las comunidades isleñas), o en el tejido productivo (como el País Vasco, Navarra o la Comunidad Valenciana).

Ha apuntado que otro factor diferencial entre unas autonomías y otras tiene que ver con la evolución de la población activa, que crece más en las comunidades "más dinámicas". "Allí donde más ha crecido la población activa para trabajar ha tendido a crecer más", ha aseverado.