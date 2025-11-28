Page firmará con los agentes sociales el Pacto 'Horizonte 2030' el 18 de diciembre: llegará a los 15.800 millones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, firmará el próximo 18 de diciembre con la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha (Cecam) y los sindicatos CCOO y UGT el Pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030'. Esta estrategia para el progreso social y económico de la región contará con una dotación de 15.800 millones de euros, en lugar de los 12.500 planteados en un primer momento.

Así lo ha detallado este viernes el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro al término de la reunión del Consejo de Diálogo Social que ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida y donde, además de los representantes de los agentes sociales, también ha participado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, Guijarro ha desvelado que el documento que se rubricará en apenas tres semanas se articula a través de ocho ejes: Economía Productiva (2.742 millones de euros), Personas trabajadoras y Capital Humano (2.065), Investigación e Innovación (1.326), Cohesión Territorial (761), Sostenibilidad y Agua (909), Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (3.950), Sociedad del Bienestar (4.056) y Transición Digital (20).

De aquí nacen un total de 531 medidas que han nacido de las "más de 600 aportaciones que han hecho 158 entidades de la región durante el proceso participativo que se ha llevado a cabo este año", ha añadido.

Un proceso, ha insistido, que se traduce “en un nuevo acuerdo para marcar las líneas estratégicas de la política social y económica de la región para los próximos años”.

Agentes sociales

Desde Cecam, su secretario general, Mario Fernández, ha valorado la aportación de la patronal a este acuerdo con un total de 190 propuestas. Además, ha recordado que se rubricará en un marco muy diferente al anterior, en plena crisis del Covid-19, pero cuyos resultados han llevado a duplicar la cuantía en el nuevo plan.

Por parte de los sindicatos, la secretaria general de UGT, Lola Alcónez, ha animado seguir trabajando por la reducción de la brecha salarial, que "obliga a las mujeres a trabajar casi un mes más que los hombres para conseguir el mismo salario" y contra la siniestralidad laboral hasta llegar a la cifra de "cero accidentes".

Desde CCOO, su secretario general en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha mencionado propuestas en materia de conciliación o acciones formativas para "reciclar" a profesionales afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como aportaciones hechas por su organización.

Por último, Guijarro ha recordado que este encuentro ha servido para hacer un balance del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo, un acuerdo que "hemos dado por cumplido" y que se ha saldado con un grado de ejecución del 116 % del presupuesto inicial, al haberse incrementado la ejecución desde los 7.500 euros asignados hasta los 8.700.