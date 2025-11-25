Venden un restaurante ubicado en pleno Casco Histórico de Toledo: este es su precio
Tiene un total de 255 metros cuadrados en planta semisótano, con entrada a pie de calle.
Idealista cuenta con un amplio catálogo de casas y pisos en venta. Pero también incluye otro tipo de propiedades como empresas. Es el caso del restaurante que se vende en el Casco Histórico de Toledo por 310.000 euros.
Ubicado en la Bajada de Tripería, tiene un total de 255 metros cuadrados en planta semisótano, con entrada a pie de calle.
Actualmente, está siendo explotado como restaurante, por lo que cuenta con todas las instalaciones necesarias para desarrollar la actividad de la hostelería.
En concreto, tiene cocina, dos aseos, salón con barra de bar, almacén y zona de jardín. Además, incluye aire acondicionado y salida de humos.