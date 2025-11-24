La Junta saca a información pública el proyecto de reparcelación del PSI de Meta en Talavera de la Reina

Recreación de cómo será el Centro de Datos de Meta en Talavera de la Reina.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este lunes la resolución de la Consejería de Fomento por la que se inicia el procedimiento de aprobación y se somete a información pública el proyecto de reparcelación derivado del Proyecto de Singular Interés Meta Data Center Campus en Talavera de la Reina (Toledo).

Cualquier persona puede consultar el documento en el Portal de Transparencia de la Junta para formular las alegaciones que se consideren oportunas. La documentación será expuesta desde este martes.

Asimismo, se debe notificar formal e individualmente la resolución publicada este lunes a las personas interesadas en la reparcelación, para que también puedan formular las alegaciones, sugerencias, observaciones y reclamaciones en el plazo de un mes desde el día siguiente a la recepción de la notificación.

El proyecto de reparcelación de este PSI tiene como fin definir las actuaciones reparcelatorias necesarias para la transformación jurídica del suelo, ordenado por las normas urbanísticas transitorias contenidas en el mismo.

Centro de Meta

El Data Center Campus de Meta prevé albergar las operaciones y el equipo de tecnología de la información de la empresa empleado para la producción digital, procesado y almacenamiento de datos.

Cuenta con una expansión de la presencia de Meta en Europa y su desarrollo permitirá expandir su capacidad informática y de servidores. Contará con una inversión de 750 millones de euros y creará 250 empleos directos y otros 300 durante el período de construcción.

La empresa dispone de un ámbito de 191 hectáreas en el polígono industrial Torrehierro-Fase 2, ubicado en Talavera de la Reina, a unos 12 kilómetros al oeste del núcleo urbano.

Según el PSI, las obras de construcción y de edificación se desarrollarán en un plazo máximo de diez años desde su inicio, mientras que estas arrancarán tras la finalización de todos los procesos administrativos y la obtención de las aprobaciones necesarias por parte de la Administración.

Asimismo, el promotor iniciará las obras en el plazo máximo de doce meses desde que sea legalmente posible. Para ello, se tiene que aprobar definitivamente el PSI, el Proyecto de Reparcelación, los proyectos técnicos necesarios y se deben ejecutar la compraventa de los terrenos y los procesos expropiatorios necesarios.