Una prestación a la crianza de 200 euros reduciría la pobreza infantil de Castilla-La Mancha un 8 %, según Unicef

La pobreza infantil de Castilla-La Mancha podría reducirse un 8 % si se aplica la Prestación Universal por Crianza (PUC) de 200 euros al mes por hijo, una propuesta que ha planteado el Ministerio de Juventud e Infancia.

Así lo ha determinado el estudio presentado por Unicef este jueves, con motivo del Día Internacional de la Infancia, que detalla que a nivel nacional podría reducirse 7,1 puntos porcentuales, lo que supondría sacar de la pobreza a unos 530.000 niños del país.

El estudio 'El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil' ha revelado también que con un mínimo de 100 euros al mes ya se podría sacar a 270.000 niños, por lo que la ONG ha apostado por esta cantidad debido al "impacto y a la viabilidad".

No obstante, señala que, con prestaciones de 200 euros, Castilla-La Mancha estaría entre las autonomías que más cambiarían (8 %), solo por detrás de Ceuta y Melilla (11 %) y Extremadura y Andalucía (9 %).

Impacto económico

El informe ha detallado que el impacto presupuestario anual se estima en unos 9.052 millones de euros con la PUC de 100 euros y 18.103 millones con la PUC de 200 euros.

Además, elevar el IMV por hijo reduce la pobreza infantil "menos que la PUC" pero con un impacto presupuestario agregado también inferior. Con un complemento del 40%, la pobreza monetaria relativa se reduciría de manera agregada un 1,8 % en las comunidades.

Por autonomías, la cifra más alta se registra en Castilla-La Mancha, donde el coste del complemento del 40 % sería de más de 18.000 euros.

Datos sobre pobreza infantil

El estudio ha determinado que España se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en pobreza de ingreso (29,2 %) y en segundo puesto en riesgo de pobreza o exclusión social (34,6 %). Este dato supone que más de 2,7 millones de niños están sufriendo la pobreza o están al límite del riesgo para caer en ella.

Por territorios, Castilla-La Mancha tiene la tercera tasa de pobreza (AROPE) para personas de entre 0 y 17 años más alta de todo el país, con el 42 %. Solo la superan la Región de Murcia (45 %) y Andalucía (44 %).