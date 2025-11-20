Agricultura de Castilla-La Mancha contará con 1.363 millones en 2026: destinará un 185 % más a sanidad animal

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural contará el próximo año con un total de 1.363 millones de euros del presupuesto regional. Se trata de la tercera cuantía más amplias de todas las consejerías y contempla un crecimiento del 185 % en sanidad animal, hasta 5,7 millones de euros para atender emergencias sanitarias.

Así lo ha indicado el consejero Julián Martínez Lizán, detallando que es un presupuesto que "no solo se consolida, sino que aumenta ligeramente y apuesta por un sector que creará un instrumento financiero para poder atender la petición de avales y de préstamos de agricultores, de ganaderos y también de industrias agroalimentarias en el seno de la región".

Con ello se propiciará "el desarrollo de la mejora y la ampliación de todos los proyectos que estén encomendados tanto en explotaciones como en las propias empresas", ha explicado Martínez Lizán.

Asimismo, ha recordado que durante este 2025 se han atendido circunstancias excepcionales como la sequía o las enfermedades animales.

Seguros agrarios

Por otro lado, ha detallado que la partida de seguros agrarios contará con un presupuesto total de 12 millones de euros, "un 14,3% más que el año pasado". Y se pondrán en marcha ayudas para el arreglo de caminos rurales, con 8 millones de euros.

También tendrán presupuesto definitivo las ayudas agroambientales, a determinados cultivos y sectores, como el girasol agroambiental, las aromáticas, las zonas de montaña o las especies ganaderas en peligro de extinción.

Además, se iniciarán los proyectos de innovación agraria convocados este año, que se resolverán antes de final de año y contarán con 6 millones de euros.

"En total hemos dispuesto 18 millones de euros de fondos exclusivamente propios de la Consejería, con lo que nuestro compromiso es máximo con nuestro sector. Con esto intentamos ayudar al máximo en las dificultades que puedan atravesar", ha explicado.

Críticas de la oposición

Por su parte, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres ha denunciado que el proyecto de presupuestos 2026 "vuelve a demostrar que el Gobierno de Page ha renunciado a apoyar al sector agrario y al mundo rural de la región".

"La agricultura sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de Page, con un peso mínimo dentro del presupuesto agrario", ha lamentado.

Desde Vox, el portavoz, David Moreno, ha indicado que "el campo de Castilla-La Mancha está siendo sacrificado" porque las políticas de Bruselas, el bipartidismo y estos nuevos presupuestos "siguen castigando a un sector esencial que sufre normativas asfixiantes, costes insoportables, competencia desleal y ayudas mal diseñadas".

Asimismo, ha criticado la "escasez e insuficiencia" de partidas presupuestarias para la agricultura ecológica y para los jóvenes agricultores.

Por último, el portavoz de Agricultura del PSOE, Antonio Sánchez Requena, ha afirmado que la estrategia del Gobierno regional "está muy centrada en materia de agricultura, en el relevo generacional y en la modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas".

"El presupuesto seguirá contribuyendo a que nuestro sector primario, agroalimentario y el mundo rural de Castilla-La Mancha sigan teniendo cada vez más oportunidades. Y que nuestros pueblos se mantengan tan vivos como lo demuestran año a año las estadísticas", ha sentenciado.