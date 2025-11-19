La Junta muestra en China los beneficios de invertir en Castilla-La Mancha como "entrada a Europa e Iberoamérica"

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado en China los beneficios de invertir en la Comunidad Autónoma como plataforma de entrada de los productos del gigante asiático en los mercados europeo e iberoamericano, dos mercados muy importantes para las empresas asiáticas.

Martínez Guijarro, que ha participado hoy en la jornada ‘Invierte en Cuenca’ organizada por CEOE Cepyme Cuenca en la ciudad china de Wenzhou, ha llamado a aprovechar el buen momento de relaciones internacionales entre sendos países que se vive actualmente y que se ejemplifica con la visita de sus Majestades los Reyes de España al país asiático.

Asimismo, el vicepresidente ha trasladado otras garantías de invertir en la región, que, en los últimos diez años, han llevado a Castilla-La Mancha a situarse como la primera comunidad autónoma en confianza empresarial, sumando casi 24.000 empresas a lo largo de esta década. Así, ha destacado también una apertura internacional de la economía regional, que crece casi un 20 por ciento desde 2015, con 250 millones de euros al cierre de 2024.

Datos que, según Martínez Guijarro, son fruto del clima de confianza política e institucional que convierte a la región en una isla a nivel nacional y la consolida como un territorio atractivo para invertir.

‘ Invierte en Cuenca’

La jornada celebrada hoy por CEOE Cepyme Cuenca ha reunido en la ciudad china de Wenzhou a más de medio centenar de empresarios chinos, que han mostrado interés en establecer inversiones en la provincia castellanomanchega.

Así, el presidente de la patronal conquense, David Peña, y el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; han trasladado las virtudes de la provincia, tales como su ubicación en el centro de la península, las buenas comunicaciones terrestres y la disponibilidad de terreno.

Al respecto, el presidente de la Diputación ha detallado la apuesta de la institución por la industrialización de la provincia, con tres proyectos de subestaciones eléctricas que supondrán una inversión de más de diez millones de euros para facilitar la llegada de nuevas empresas, a lo que se suman los proyectos de las subestaciones de Montalbo, que será la primera, y la de Motilla del Palancar.

En este foro ha estado también representado el gobierno local, por Xie Zhongcheng, subsecretario del Comité del Partido y director ejecutivo del Comité Administrativo de la Zona Piloto de Desarrollo de la Economía Marina de Wenzhou, Zhejiang, y el presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona Económica Marítima de Wenzhou.

Hermanamiento entre Cuenca y Wenzhou

Por último, el evento ha servido de escenario para la firma del documento de hermanamiento entre Cuenca y Wenzhou, ciudad que supera los diez millones de habitantes, ubicada en el tramo central de la “Costa Dorada” de China y que está considerada como punto clave de conexión entre el delta del río Yangtsé y el corredor costero formado por Guangdong, Fujian y Zhejiang. De hecho, se la considera cuna de la economía privada china.

Wenzhou es también un importante centro comercial conectado con todo el mundo y cuenta con una red de “Wenzhouneses del Mundo”. De hecho, cerca de 700.000 ciudadanos de Wenzhou viven y trabajan en más de 130 países y regiones, siendo Europa una de las zonas con mayor concentración.

En los últimos años, los intercambios y la cooperación entre Wenzhou y España se han intensificado, en parte, a través de su potencia en sectores como el calzado, la moda, las gafas y los productos electromecánicos, que hacen que el crecimiento bilateral crezca año a año.

En el caso concreto de Cuenca, se está dando un incremento de inversión de empresarios oriundos de Wenzhou, a la vez que los productos hechos en la región están llegando al mercado de esta ciudad china.