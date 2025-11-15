Venden un restaurante halal en pleno Casco Histórico de Toledo: ahora cuesta 15.000 euros menos

Idealista cuenta con un amplio catálogo de casas y pisos en venta y alquiler. Sin embargo, entre su oferta también incluye otro tipo de propiedades como son los negocios. Es el caso del restaurante halal -que prepara comidas permitidas por la ley islámica- que se vende en el Casco Histórico de Toledo por 80.000 euros.

Se trata del restaurante 'Arabian Touch', con 120 metros cuadrados de superficie y está ubicado a pie de calle. Un espacio acogedor completamente reformado y lleno de historia y cultura

Cuenta con tres preciosas estancias con un aforo para 50 personas, baño y cocina totalmente equipada, además de otras salas como un trastero.

Restaurante en venta en Toledo. Foto: Idealista.

15.000 euros menos

Según indica el anuncio, el inmueble ha sido rebajado 15.000 euros en los últimos días, ya que su precio inicial era de 95.000 euros. Además, ofrecen la posibilidad de alquiler por 2.950 euros al mes.

Una oportunidad única para dirigir un negocio gastronómico en una zona única de Toledo, con un alto flujo de turistas.