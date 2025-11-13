La mayoría del PSOE tumba las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026

Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado en el pleno de este jueves con la mayoría absoluta del PSOE las enmiendas a la totalidad que PP y Vox han presentado al proyecto de ley de presupuestos de la Junta para 2026.

Mientras que la enmienda a la totalidad que ha presentado el PP ha recibido el voto en contra de PSOE y la abstención de Vox, la de Vox ha recibido el voto contrario de PSOE y PP.

De esta forma, el proyecto de ley de presupuestos de la Junta para 2026, que asciende a 12.903 millones euros, continúa con su tramitación parlamentaria y se abrirá el plazo para que los grupos presenten enmiendas parciales.

Ahora, los miembros del Consejo de Gobierno comenzarán la ronda de comparecencias en las Cortes para detallar las partidas de sus respectivos departamentos.

Después, se votarán las enmiendas parciales y se aprobará de forma definitiva el presupuesto en sesión plenaria en las Cortes en el mes de diciembre, para que las cuentas puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

"Enmiendas al peso y huecas"

Durante su discurso, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha calificado de "papel mojado" ambas enmiendas a la totalidad. "Están elaboradas al peso, cada vez con más hojas pero huecas. Y sin presentar una verdadera alternativa al proyecto de presupuestos del Gobierno regional", ha afirmado.

Asimismo, ha lamentado que ambas enmiendas recojan una visión "catastrofista" y de una Castilla-La Mancha "en ruinas". "No se corresponde con el ambiente de estabilidad política e institucional y los datos oficiales y sin cocinar ni maquillar en los que se apoyan las cuentas para el próximo año", ha asegurado.

Por último, ha afirmado que el presupuesto de 2026 es "vivo, apegado a la realidad social y económica de Castilla-La Mancha". Y se enmarca en un escenario económico y financiero "muy positivo" para la región, por lo que ha pedido a los grupos de la oposición que retiren sus enmiendas a la totalidad y presenten enmiendas parciales para su debate.

PP cree que el presupuesto es "papel mojado"

Por su parte, el diputado del PP en las Cortes Santiago Serrano ha justificado la presentación de la enmienda a la totalidad ya que el proyecto de presupuestos de la Junta es "papel mojado".

"Refleja el fracaso económico del presidente regional, Emiliano García-Page. Aunque es la ley más importante del año y la herramienta más potente, este presupuesto recoge inversiones, con un montante total de 230 millones de euros, que ya habían aparecido en presupuestos anteriores", ha lamentado.

Vox cree que "no resuelve problemas"

El presidente del grupo parlamentario Vox en las Cortes, David Moreno, ha argumentado su enmienda a la totalidad al considerar que el presupuesto "no resuelve ningún problema" de los ciudadanos de la región.

"La situación es de extrema gravedad porque los vecinos de Castilla-La Mancha son cada vez más pobres. El proyecto solo propone continuar por la senda de deuda, recortes, endeudamiento y gasto político innecesario. Evidencia la falta de compromisos del Gobierno regional y el incumplimiento sistemático de sus propias promesas", ha afirmado.

Por último, la diputada del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha Silvia Fernández ha rechazado ambas enmiendas a la totalidad, ya que la del PP dibuja el "inframundo" y lo de Vox es un "panfleto político".