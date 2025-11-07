Junta y CCOO abordan la próxima Ley de Industria de Castilla-La Mancha que "apuntalará el desarrollo del sector"

El Gobierno de Castilla-La Mancha y CCOO han remarcado su compromiso y trabajo conjunto para consolidar el carácter industrial de la economía regional a través de una Ley de Industria que "apuntale el desarrollo del sector y que permita un marco normativo a partir del cual abordar los retos y desafíos de la industria en la comunidad autónoma".

Así lo ha ratificado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; y el secretario regional de CCOO, Javier Ortega; en el encuentro que han mantenido este viernes en la Consejería.

Una reunión en la que la Junta y el sindicato han abordado la situación de la Ley de Industria de Castilla-La Mancha, un documento que se encuentra "en redacción del borrador del anteproyecto de ley tras haber cerrado este verano el proceso previo de participación pública".

El compromiso del Ejecutivo regional es "contar con el texto de la futura ley el año próximo, para abordar su aprobación en el marco de esta legislatura y poder compartirlo con el sector dentro del Observatorio de Promoción Industrial"

La reunión ha coincidido con la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de la modificación de la orden de bases de las ayudas para el fortalecimiento de ecosistemas industriales, que se ampliará para la convocatoria de finales de mes.