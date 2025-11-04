Los hermanos Mar y Miguel Ángel García-Baquero repiten en la lista Forbes de los 100 más ricos de España en 2025

Montaje de Miguel Ángel y María del Mar García Baquero con los quesos de su empresa de fondo. Carmen Suárez | Silvia P. Cabeza

La revista Forbes ha publicado este martes su lista con las 100 riquezas más grandes de España este año. Como es habitual en los últimos años, los hermanos García-Baquero son los únicos castellanomanchegos que están en ella.

Según estima la revista, los propietarios de la empresa quesera con sede en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Mar y Miguel Ángel, poseen una fortuna de 450 millones de euros cada uno.

La cuantía es 50 millones superior al dato del pasado año, aunque han descendido del puesto 93 al 100 de la lista.

Tal y como expresa Forbes, García-Baquero produce uno de los quesos más famosos de España, exportado a 60 países y gestionado a través de la sociedad Coblilac. El padre de Mar y Miguel Ángel, Hersilio García Baquero, comenzó con la elaboración artesanal de quesos en 1962. Sus hijos heredaron la empresa en el año 2014.

Un año más, el creador y accionista mayoritario de Inditex, Amancio Ortega, lidera la lista de la fortuna más alta de España, con 109.900 millones de euros. No obstante, este año ha tenido unas pérdidas con respecto a 2024 de 10.300 millones, ya que la valoración en bolsa del grupo de moda ha caído algo más de un 8 %.

Asimismo, en la World’s Billionaires List, la lista que elabora Forbes Estados Unidos con las mayores fortunas del mundo, ha reingresado en el top 10 este 2025, situándose en el puesto número nueve.

Castilla-La Mancha

Aunque no están en el top 100 de Forbes, en Castilla-La Mancha también hay otros conocidos empresarios con elevadas fortunas. En 2025, la comunidad sigue siendo una de las regiones con mayor pujanza agroalimentaria.

Más allá de los García-Baquero, el top 10 de la región lo lidera Emilio Loriente Piqueras y familia (Incarlopsa), con 437 millones de euros.

Le siguen Jesús Cantarero Morales (Alvinesa Natural Ingredients), con 300 millones; Félix, Manuel y Juan Antonio Solís Yáñez (Bodegas Félix Solís), con 240 millones; José Manuel Martínez Martínez (Ajusa), con 160; misma cifra que Fructuoso López Gómez y familia (Joma); Jesús Franco Muñoz (Recreativos Franco), con 115 millones; José Moreno Carretero (Sacyr), con 110 millones; el futbolista Andrés Iniesta, con 100 millones; los hermanos Ayuso Medina (Bodegas Ayuso), con 90; y Leonor María Solís Sánchez (Bodegas Solís), con 80 millones.