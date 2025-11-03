La Junta de Castilla-La Mancha respalda el emprendimiento con la Tarifa Plana Plus: el caso de Cristina

La Tarifa Plana Plus para autónomos se ha convertido en un impulso clave para quienes deciden emprender en Castilla-La Mancha. Esta medida pionera reduce la cuota de la Seguridad Social durante los dos primeros años de actividad, permitiendo a miles de jóvenes y emprendedores destinar esos recursos a inversiones necesarias para sus negocios.

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, ha destinado 22 millones de euros a apoyar el emprendimiento en la región, fomentando la creación de nuevos proyectos empresariales y consolidando la actividad de las personas autónomas.

En total, las distintas convocatorias han recibido más de 10.500 solicitudes, un reflejo del buen momento del autoempleo y del compromiso del Ejecutivo autonómico con quienes deciden emprender en su tierra.

El apoyo económico incluye varias líneas de subvención dirigidas a personas trabajadoras autónomas: una tarifa plana para cubrir la cuota durante el primer año de actividad, otra para facilitar el establecimiento y mantenimiento del empleo autónomo en los primeros 12 meses, la modalidad de tarifa plana plus para sufragar la cuota en el segundo año, y una línea de consolidación de proyectos que apoya la continuidad del empleo por cuenta propia desde los 12 hasta los 36 meses de actividad. Para consultar todos los detalles sobre la subvención, puede acceder en el siguiente enlace.

Cristina Cuevas, podóloga de tan solo 23 años, es un ejemplo de cómo estas ayudas facilitan cumplir un sueño profesional. "Quería trabajar en mi pueblo, en Socuéllamos, y desarrollar mi profesión aquí a través de mi propio proyecto y echar raíces", explica en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Ayuda para la estabilidad

La joven reconoce que montar una clínica no es fácil. "Es muy caro. Si quieres tener un equipo que dure, que sea de calidad y en el que el paciente esté cómodo, las inversiones se disparan. A eso se suman los materiales de esterilización, las reformas, el mobiliario… Todo suma", comenta.

Fue entonces cuando la Tarifa Plana Plus le ofreció un respiro. "Mi gestora fue quien me la recomendó. Y me vino genial. Ha sido un alivio. Lo que antes se iba en la cuota del autónomo ahora puedo invertirlo en material o en pagar el equipo", asegura Cristina.

Gracias a esta ayuda, pudo hacer frente a gastos acumulados como la compra de maquinaria y la reforma de la clínica, contando con un pequeño colchón económico que le dio tranquilidad en un momento crítico. El proceso, además, fue rápido. "Mi gestora lo tramitó todo, y me sorprendió lo ágil que fue. Recibí la resolución mucho antes de lo que pensábamos. Fue una alegría enorme", recuerda.

Emprender desde la raíz

Por ahora, Cristina trabaja sola, aunque no descarta ampliar su equipo en el futuro. "Ojalá en un par de años pueda tener a alguien más conmigo. De momento me va bien, y estoy centrada en crecer poco a poco", comenta.

Pero más allá de la estabilidad financiera, Cristina valora emprender en su pueblo. "Siempre tuve la ilusión de aplicar mis conocimientos a la gente de mi comunidad. Me fui a trabajar fuera, pero al final me di cuenta de que lo que quería era ayudar aquí, aportar algo a mi entorno", explica.

Abrir una clínica en un entorno pequeño tiene sus desafíos. "No sabes cómo te va a recibir la gente, aunque seas del pueblo o si va a funcionar. Pero esta ayuda de Tarifa Plus me permitió cumplir mi sueño desde mis raíces", señala Cristina. En solo dos meses, su consulta ha crecido "exponencialmente", lo que le da motivos para ser optimista.

"Yo quería dejar de pasarme la vida en el coche para ir a pueblos a hacer servicios, ganar en calidad de vida y centrarme en mi proyecto. Ahora trabajo más horas aquí, la gente me conoce y me siento en casa. No puedo pedir más", confiesa.

No quedarse con las ganas...

A quienes aún dudan en emprender, Cristina les lanza un mensaje: "Si tienes una idea, no te quedes con las ganas. Busca consejo, pregunta en tu gestoría, infórmate de las ayudas como esta Tarifa Plus a la que yo me he adherido. Hay muchas opciones, y si tienes ilusión, vale la pena intentarlo".

Su historia refleja el espíritu de cientos de personas trabajadoras autónomas en Castilla-La Mancha; jóvenes con ganas de construirse un futuro desde sus propios pueblos. Gracias a medidas como la Tarifa Plana Plus del Gobierno Regional, proyectos como el de Cristina demuestran que el emprendimiento castellanomanchego es una realidad.