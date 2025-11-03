Las empresas de la región contarán en 2026 con 1.475 millones en las cuentas regionales

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás. JCCM

El proyecto de presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 destinará un total de 1.475 millones de euros en subvenciones y transferencias a empresas regionales, tanto para gasto corriente como para inversiones de capital, según ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Durante una reunión con el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, este ha valorado las cuentas como "razonables, posibilistas y creíbles".

Ruiz Molina ha explicado que las políticas de fomento del crecimiento económico y generación de empleo contarán con 3.232 millones, casi el doble de lo previsto en 2015, y que 1.475 millones de estos se canalizarán directamente a empresas.

El consejero ha destacado que 1.560 millones se destinarán a infraestructuras para mejorar servicios públicos y competitividad empresarial, mientras que 850 millones de los 2.116 millones asignados a combatir la despoblación irán a apoyar emprendimiento, innovación y pymes en zonas rurales.

Año clave

Además, los presupuestos priorizan el déficit cero y la reducción fiscal, con bajadas en impuestos como transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Por su parte, Nicolás ha señalado que 2026 será un año clave al entrar en vigor el Pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030', que garantiza no aumentar la presión fiscal sobre las empresas y refuerza el marco de diálogo social.

Aumento de ayudas

La patronal ha valorado el mantenimiento y aumento de ayudas a través del Plan Adelante y del Instituto de Finanzas de la región, así como la continuidad de la Tarifa Plana Plus para autónomos.

Asimismo, Nicolás ha manifestado su apoyo al Gobierno regional en la reivindicación de un sistema de financiación autonómica más justo, que asegure igualdad de recursos para Castilla-La Mancha frente a otras comunidades autónomas.