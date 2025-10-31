Page confía en la recolocación de los trabajadores de Mahle afectados por el ERE: "Es un desafío para todos"

El presidente de Castilla-La Mancha ha participado en un acto en la ciudad de Cuenca. JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha desvelado "conversaciones" con empresas "razonablemente potentes" para ofrecer "alternativas" a los 466 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la planta de Mahle de Motilla del Palancar (Cuenca).

"Hay soluciones, aunque no van a ser inmediatas", ha subrayado el jefe del Ejecutivo regional durante su intervención en el acto de colocación de la primera piedra de la Oficina Emplea y del Centro de Formación de Cuenca.

Page ha mostrado su pesar por el recorte de la plantilla de la empresa. "Nos lamentamos cuando alguna abandona la producción". La reubicación de los empleados en otras compañías y la reactivación del territorio "es un desafío que tenemos todos planteado y que nos va a centrar mucho en los próximos meses en la zona de Motilla".

En la misma línea se ha manifestado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha definido como "noticias dolorosas" los despidos. No obstante, la representante del Gobierno regional ha señalado el alivio que ha supuesto "minorar el impacto" del expediente.

En la mañana del jueves, la plantilla de Mahle votó a favor del preacuerdo sobre el ERE alcanzado entre los sindicatos CCOO y UGT FICA y la dirección de la empresa: la resolución ha salvado medio centenar de empleos.

Franco ha confiado en la "recolocación" de los trabajadores despedidos, un punto en el que ha pedido a los sindicatos "la complicidad y la colaboración con la administración regional para que se lleven a cabo esas recolocaciones".

En concreto, se ha referido a la empresa Sumitomo, que el pasado mes de octubre de 2024 inauguró una planta de producción automatizada para sistemas de cableado de alta tensión en Cuenca y que "va a poder contratar a una gran parte de las personas que salen de la compañía".

También ha señalado que "desde el inicio del conflicto", la patronal trabaja "en buscar a las empresas locales con necesidad de mano de obra cualificada", una relación de iniciativas que pueden "absorber" a parte de estos trabajadores.

Además, ha avanzado que la Junta activará un protocolo de atención a los afectados, así como el Centro de Orientación y Emprendimiento y los servicios de intermediación y de Formación Profesional y Orientación, para la "búsqueda de nuevas oportunidades de empleo".

Franco ha reafirmado que la Junta "va a seguir estando presente a lo largo de todo el proceso y a lo largo de todo el acompañamiento, especialmente en los procesos de reindustrialización que nos planteamos con el Ministerio de Industria".