Estos son los siete domingos y cinco festivos que podrán abrir los comercios de Castilla-La Mancha durante 2026

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha ha anunciado este viernes los siete domingos y cinco días festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante 2026.

En una orden publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se determina que los comercios podrán abrir el 2 de abril, Jueves Santo; el 6 de abril, Lunes de Pascua; el 15 de agosto, Virgen de la Asunción; el 12 de octubre, Fiesta Nacional; y el 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Además, podrán permanecer abiertos al público los domingos 4 y 11 de enero; 28 de junio; 29 de noviembre; y 13, 20 y 27 de diciembre.

La Consejería ha detallado que la fijación de fechas hábiles se ha realizado tras un consenso con el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha, el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha y demás organizaciones empresariales y sindicales representativas de la región.