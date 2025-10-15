El Casco Histórico de Toledo es el cuarto barrio con las viviendas más rentables de toda España: hasta un 8,5 %

La rentabilidad de la vivienda en Castilla-La Mancha cerró el tercer trimestre de 2025 en 7,8 %, un 0,8 % más que hace un año. Un retorno en la inversión que erige al barrio del Casco Histórico como el más rentable de la región y el cuarto de toda España, con un 8,5 %.

Así se extrae del estudio 'La rentabilidad de la vivienda de España en 2025' elaborado por Fotocasa, basándose en la comparativa de los precios de las viviendas en venta y en alquiler publicados en septiembre en el portal inmobiliario.

En el caso de Castilla-La Mancha, tras el Casco de Toledo está la zona centro – Plaza Mayor de Ciudad Real, con una rentabilidad del 7,2 %; Ensanche – Franciscanos de Albacete, con el 5,9 %; y el centro de Albacete y de Cuenca, con el 5,3 %.

Barrios nacionales

Del total de 274 analizados, el Casco de Toledo (8,5 %) se erige como el cuarto con la rentabilidad más alta del país, solo por detrás de Villaverde Alto (Madrid) con un 10,9 %; El Torrejón – El Cerezo de Sevilla, con un 8,9 %; y Numancia de Madrid, con un 8,6 %.

Habría que bajar hasta el duodécimo puesto del ranking para encontrar al siguiente barrio castellanomanchego, el del centro – Plaza Mayor de Ciudad Real (7,2 %).

Rentabilidad se da en zonas asequibles

Según ha asegurado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, "la rentabilidad más elevada en España se sigue localizando en las zonas con precios de compra más asequibles".

"La rentabilidad se ha desplazado hacia la periferia de las grandes ciudades y hacia los mercados intermedios, debido a que el precio de compra todavía permite un margen de crecimiento. La nueva tendencia es que el mapa de la inversión inmobiliaria nos muestra una clara relación inversa entre el precio de compra y la rentabilidad obtenida", ha expresado.