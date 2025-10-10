Se vende este castillo medieval de Guadalajara que está exento de pagar IBI: por 225.000 € puede ser tuyo

En lo alto de un cerro dentro del precioso Parque Natural del Barranco del Río Dulce de Guadalajara se encuentra el impresionante Castillo de Pelegrina que ha sido puesto a la venta en el conocido portal inmobiliario Idealista.

Esta fortaleza medieval construida en el siglo XII y declarada Bien de Interés Cultural (BIC) es una oportunidad única para quienes buscan invertir en patrimonio y turismo rural a solo una hora y media de Madrid.

El castillo son nada más y nada menos que 581 metros cuadrados dentro de una parcela de 1.939 m² que se incluye en el precio de venta: 225.000 euros. La propiedad está exenta de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) gracias a su condición de BIC.

Castillo de Peregrina (Guadalajara). Turismo Castilla-La Mancha

Aunque hoy permanece en ruinas, todavía conserva sus característicos muros de sillarejo, torres cilíndricas y una puerta fortificada que son el reflejo de su histórica función defensiva entre los dominios cristianos y musulmanes.

Su ubicación permitía controlar el paso por el barranco del río Dulce, siendo testigo de numerosos acontecimientos relevantes durante la Reconquista.

Castillo de Peregrina. Idealista

Además, está rodeado de frondosos bosques de ribera que ofrecen rutas de senderismo y miradores. Desde lo alto del castillo se pueden contemplar animales exóticos de la zona como buitres leonados o águilas reales.

Destacar que el Barranco del Río Dulce ha sido escenario de varios documentales del famoso Félix Rodríguez de la Fuente. Bajando la colina, te toparás con el pequeño pueblo de Pelegrina donde la mitad de sus 15 vecinos son artistas dedicados a la pintura, la escultura y otras disciplinas.

Esta joya patrimonial presenta un gran potencial para ser transformada en hotel rural, posada, restaurante o incluso un espacio para eventos, siempre que se respete su valor cultural.

Para ello, dentro de la venta se incluye la colaboración con la Asociación de Amigos de los Castillos y un equipo de arquitectos y abogados especializados en patrimonio de cara a la rehabilitación.

Sin duda, el Castillo de Pelegrina es una inversión sin precedentes que combina naturaleza, turismo rural e historia.