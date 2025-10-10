La IA prevé subidas en el precio de la vivienda en Albacete y Guadalajara y estabilidad en Toledo, Ciudad Real y Cuenca

La inteligencia artificial anticipa un cierre de año con distinto ritmo en el mercado de la vivienda castellanomanchego. Según el Índice Predictivo de Compra DataVenues de Fotocasa, las ciudades de Albacete (+2,5 %) y Guadalajara (+2,4 %) liderarán las subidas de precios de compraventa en la región, seguidas de Ciudad Real (+0,4 %). Por el contrario, en Cuenca (-0,1 %) se prevé un ligero descenso, mientras que en Toledo (0,0 %) se mantendrán estables durante el último trimestre de 2025.

El informe, elaborado mediante el uso combinado de tecnologías de inteligencia artificial y big data, permite prever cómo evolucionará el mercado inmobiliario hasta el 31 de diciembre. "Las previsiones apuntan a que el mayor dinamismo del mercado se concentrará en las plazas secundarias, en aquellas ciudades que aún tienen margen de crecimiento y que, en los últimos trimestres, han empezado a recibir un volumen notable de demanda desplazada desde las grandes capitales", ha explicado María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Según ha señalado, se trata de un crecimiento "moderado y sostenido, más vinculado a un proceso de ajuste natural que a un nuevo ciclo expansivo".

En el conjunto del país, el algoritmo prevé subidas de precios en 33 capitales de provincia, destacando Palencia (+4,6 %), Castellón de la Plana (+4,1 %) y Oviedo (+4,1 %). En el otro extremo, ciudades como León (-5,5 %), Murcia (-3,5 %) y Girona (-2,5 %) experimentarían las mayores caídas trimestrales.

En Castilla-La Mancha, el comportamiento previsto muestra un mercado estable y sin grandes oscilaciones, con la excepción de las subidas más notables en Albacete y Guadalajara.

"Con este índice predictivo queremos dar un paso más hacia la transparencia del mercado y ayudar a ciudadanos y profesionales a tomar decisiones informadas", ha asegurado Matos. En su opinión, "en un contexto marcado por la incertidumbre y la escasez de oferta, contar con previsiones objetivas es más necesario que nunca para mejorar el acceso a la vivienda".