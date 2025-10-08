Chollo inmobiliario: sale a subasta con un 80% de descuento una parcela en esta conocida zona de Guadalajara

El portal especializado Escrapalia ha sacado a subasta pública dos suelos urbanos en la provincia de Guadalajara que suman más de 11.500 metros cuadrados. Estos terrenos ubicados en Yebes y junto a la estación del AVE de Guadalajara suman un valor total de 720.000 euros.

El primero de ellos, se ubica en Yebes y se trata de un terreno urbanizable de uso dotacional de casi 6.500 metros cuadrados.

Este solar se ubica en el sector 1 de la localidad alcarreña y el precio de salida se sitúa en 125.000 euros, lo que supone un descuento del 78 por ciento de su valor de tasación cifrado en 570.000 euros. La subasta para este solar permanecerá abierta hasta el 29 de octubre.

Terreno en subasta en Yebes (Guadalajara). Escrapalia

La segunda propiedad es una parcela de 5.205 metros cuadrados de suelo urbanizable en la zona de la Estación del AVE de Guadalajara. Calificado para uso terciario y destinado a la construcción de una estación de servicio está valorado en 150.000 euros.

Sin embargo, la puja partirá desde los 30.000 euros, es decir, un 80 % por debajo de su valor. El plazo para presentar ofertas finaliza el 4 de noviembre.

Para poder pujar, los interesados deben realizar un depósito de garantía de 11.400 euros para el solar de Yebes y de 3.000 euros para el terreno de Guadalajara capital. Este importe se devolverá a todos los participantes una vez finalizada la subasta, excepto al ganador, ya que este dinero se considerará parte del precio de venta.