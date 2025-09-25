Este es el sueldo necesario para vivir bien en Albacete capital, según la IA: "Es de las más asequibles de España"

Ante la constante inflación y pérdida de poder adquisitivo, Castilla-La Mancha se ha erigido como una de las comunidades autónomas más asequibles para vivir. Según un reciente informe de Kelisto publicado por EL ESPAÑOL, Albacete es la décima capital de provincia más barata de España con un coste de vida un 8,05 por ciento inferior a la media nacional.

Con este dato hemos consultado a la inteligencia artificial (ChatGPT) la siguiente cuestión: ¿Cuánto dinero se necesita realmente para vivir bien en esta ciudad? Antes de nada, precisar que la consideración "vivir bien" depende de múltiples factores en cada caso como la situación familiar, las expectativas o el estilo de vida.

Según sus cálculos, una persona que viva sola en Albacete necesitaría un sueldo neto mensual de aproximadamente 1.250 euros para tener un nivel de vida cómodo. Este presupuesto se desgrana en unos 500 euros para el alquiler, 100 para suministros básicos (luz, agua e internet), 250 euros en comida, 50 para transporte y 100 para ocio y otros gastos.

Las necesidades económicas se amplían al compartir vida con más personas. En este caso, la IA ofrece estimaciones. Para una pareja sin hijos, lo ideal sería un ingreso conjunto de entre 1.800 y 2.200 euros netos al mes. Esto les permitiría alquilar una vivienda más grande y aumentar los gastos en alimentación, ocio y el resto de campos mencionados anteriormente.

Si ya formas una familia con uno o más hijos, los ingresos necesarios ascienden a un rango de entre 2.500 y 3.000 euros netos mensuales. Este cálculo ya tiene en cuenta un alquiler de un inmueble con tres habitaciones (entre 700 y 850 euros), mayores partidas para comida y nuevos gastos asociados a los niños.

Una ciudad barata pero con matices

A pesar de que Albacete es, por ejemplo, la segunda ciudad de España donde más barato resulta ir al cine. Sin embargo, este bajo precio del ocio contrasta con el precio de la vivienda que ha subido un 12,5% en el último año, rozando los 1.800 euros el metro cuadrado en julio de 2025.

En el mercado del alquiler, el precio medio de un piso ronda los 700 euros, si bien es posible encontrar algunas opciones más pequeñas por unos 450 euros. A pesar de ello, Albacete ofrece una gran calidad de vida a un coste competitivo, eso sí teniendo claras las prioridades y manteniendo un control del presupuesto familiar.