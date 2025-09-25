La firma de hipotecas en CLM crece un punto menos que a nivel nacional, pero el dinero prestado aumenta un 40 %

La firma de hipotecas creció en julio un 23,9 % hasta las 1.897 operaciones en Castilla-La Mancha, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una cifra que refleja el crecimiento, aunque el ritmo baja: es un punto menos que el mes anterior y se queda por debajo del 25 % de subida nacional.

Mientras la región frena el ritmo de compra, el dinero que se mueve no para de crecer. El capital prestado para hipotecas de vivienda ha batido un récord, con 219,54 millones de euros, un aumento del 39,9 % respecto al año anterior. A nivel nacional, la subida fue menor, del 34,5 %.

El crecimiento no es igual en todas las provincias de la región. En Toledo se disparan las operaciones, con 1.050 hipotecas frente a las 720 del año pasado. También en Albacete, que pasa de 358 a 424 hipotecas, y en Ciudad Real, que sube de 339 a 412.

Sin embargo, el mercado ha perdido fuerza en otras provincias. Guadalajara se sitúa a la baja, con 380 hipotecas frente a las 399 de 2024. Cuenca también se queda atrás, con 137 préstamos frente a los 147 del año anterior.

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas creció en todas las regiones con Aragón (+79,7 %), La Rioja (+45 %) y Canarias (+43,4%) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 2,4 %.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Aragón (+114,1 %), La Rioja (+59 %) y Cantabria (+54,1 %) liderando los ascensos, y Extremadura, (+11,4 %), Galicia (+12,7 %) y Madrid (+15,2 %) en el lado contrario.

13 meses de subida

Julio sumó el decimotercer mes consecutivo de crecimiento, con 45.067 préstamos firmados. La clave está en los tipos de interés, que se mantienen bajos. La tasa media se situó en un 2,9 %, por debajo del 3 % por sexto mes seguido, haciendo que las hipotecas a tipo fijo, que representan el 70,1 % del total, sean las más utilizadas por los compradores.