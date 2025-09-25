La compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha se dispara un 21,1 % en julio, casi el doble que la media nacional

El mercado inmobiliario en Castilla-La Mancha está en ebullición. En julio, la compraventa de viviendas se disparó un 21,1 % en comparación con el mismo mes del año anterior, un crecimiento que contrasta de manera notable con el 13,7 % registrado a nivel nacional.

Esta cifra convierte a la región en la tercera comunidad autónoma con mayor dinamismo, solo por detrás de Extremadura y Aragón, demostrando la fortaleza de su mercado frente al resto del país.

Este impulso se traduce en un total de 3.093 operaciones, un dato que no solo representa el segundo mejor julio de la serie histórica en la región, sino que también consolida una tendencia de crecimiento que ya dura tres meses. Al comparar con junio, la subida es igualmente significativa, del 15,6 %, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Situación desigual en la región

El dinamismo regional no es uniforme. Los datos por provincias revelan un panorama contrastado: Toledo se sitúa como uno de los motores de esta subida, con un incremento del 23,8 % en sus transacciones de vivienda; Albacete protagoniza la mayor subida, con un espectacular 60,4 %, un dato que la sitúa a la cabeza del crecimiento provincial en la región.

Sin embargo, no todas las provincias han seguido esta tendencia. En Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara se registraron bajadas en el número de operaciones, lo que sugiere que el repunte del mercado inmobiliario se concentra principalmente en dos puntos de la región en estos momentos.

El análisis de las operaciones en julio muestra que la inmensa mayoría, 2.926, se realizaron sobre viviendas libres, mientras que las de protección oficial apenas sumaron 167. Este patrón se repite al observar la antigüedad de los inmuebles: las viviendas de segunda mano siguen siendo las más demandadas, con 2.440 operaciones frente a las 653 de obra nueva.

En España

A nivel nacional, el mercado también muestra su fortaleza, con 64.730 operaciones de compraventa, la cifra más alta en un mes de julio desde 2007. El aumento se debe tanto al repunte de las viviendas nuevas (+22,3 %) como de las usadas (+11,6 %).