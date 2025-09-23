Castilla-La Mancha bate su récord exportador en un mes: en julio superó los mil millones de € en ventas exteriores

Castilla-La Mancha ha batido en julio su récord histórico de exportaciones, al superar los 1.000 millones de euros en ventas exteriores en un solo mes.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha valorado que "hemos superado por primera vez los 6.500 millones de euros entre enero y julio, con un crecimiento del 7,3 % también superior a la media nacional y siendo una de las comunidades autónomas más dinámicas en los primeros siete meses del año".

En julio, las exportaciones castellanomanchegas alcanzaron los 1.046,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,6 % en términos interanuales, casi tres veces por encima de la media del país.

"La región ha sido la cuarta comunidad autónoma con mayor dinamismo en sus ventas exteriores en el mes de julio, multiplicando casi por tres el crecimiento medio del conjunto del país", ha destacado Patricia Franco.

El impulso exportador se apoya, además, en sectores clave para la economía castellanomanchega. Destaca la alimentación y bebidas, con un incremento del 14,8 %; los productos químicos, con un 11,2 %; y los bienes de equipo, con un 2 %. Todo ello en un contexto internacional marcado por la incertidumbre de las políticas arancelarias de Estados Unidos.

Toledo lidera

Por provincias, Toledo lideró las exportaciones con 345,5 millones de euros (+18,6 %), seguida de Guadalajara, con 267,7 millones (+17,4 %); Ciudad Real, con 229,2 millones (+8,3 %); Albacete, con 140,2 millones (+3,5 %); y Cuenca, que registró 64,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 10,7 %.

En cuanto a los destinos, también destaca el crecimiento de las exportaciones castellanomanchegas hacia Estados Unidos, que se incrementaron en julio un 8,6 % hasta alcanzar los 33,79 millones de euros.