Alquilar una vivienda en Castilla-La Mancha cuenta un 15 % más que hace un año: un piso tipo ya está en 650 €/mes

El precio del alquiler en Castilla-La Mancha no toca techo y se ha encarecido un 15 % en el último año, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. En agosto de 2025, el metro cuadrado se situó en 8,13 euros al mes, lo que eleva el coste de una vivienda tipo de 80 metros cuadrados hasta los 650 euros. Son 85 euros más que hace 12 meses, cuando el mismo piso costaba 566 euros.

Este fuerte incremento coloca a Castilla-La Mancha entre las comunidades donde más sube el alquiler, solo por detrás de Cataluña (22,1 %) y Aragón (15,8 %). Pese a ello, continúa siendo la segunda región más barata del país, únicamente por encima de Extremadura (7,25 €/m²). En contraste, Madrid (21,64 €/m²), Cataluña (20,59 €/m²) o Baleares (19,10 €/m²) triplican los precios castellanomanchegos.

Por provincias, Guadalajara es la que más ha impulsado la subida interanual. Allí, los alquileres se han disparado un 27,1 % en un año hasta alcanzar los 11,08 €/m², afianzándose como la más cara de la región. También marca la segunda subida más pronunciada de toda España, solo por detrás de la de Zamora (32,2 %).

También destacan los incrementos en Ciudad Real, con un 17 % (7,14 €/m²), Toledo, con un 15,9 % (9,05 €/m²), y Albacete, con un 11,5 % (7,93 €/m²). El ascenso más moderado corresponde a la provincia de Cuenca, con un 3 % (7,59 €/m²).

Si se analizan los municipios, Ciudad Real capital lidera el encarecimiento interanual de agosto con un 15,6 %. Le siguen Talavera de la Reina (15,2 %), Toledo capital (13,5 %), Puertollano (11 %), Albacete capital (7,2 %) y Cuenca capital (1,5 %).

Toledo, la ciudad más cara

En cuanto a precios, Toledo capital es la ciudad más cara de la región con 10,99 €/m². Por detrás se sitúan Ciudad Real (8,68 €/m²), Albacete (8,47 €/m²), Talavera (8,10 €/m²), Cuenca (8,01 €/m²) y Puertollano (5,74 €/m²).

"El dato interanual indica que el encarecimiento del precio es muy abultado fruto de un desajuste estructural. La oferta de vivienda en arrendamiento es cada vez más limitada, mientras que la demanda continúa creciendo de forma intensa", ha explicado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Y ha finalizado asegurando que "la producción de vivienda destinada al alquiler resulta insuficiente y, al mismo tiempo, parte del parque residencial de larga duración se ha desviado hacia fórmulas más rentables como el alquiler turístico, el de temporada o el de habitaciones, lo que reduce aún más el stock disponible".