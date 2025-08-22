Récord de pernoctaciones en Castilla-La Mancha en los siete primeros meses del año

Los hoteles de Castilla-La Mancha han cerrado los siete primeros meses del año superando los 2,3 millones de pernoctaciones por primera vez en la historia y hospedando a más de 1,3 millones de viajeros.

Así se desprende de los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa al sector hotelero de la región en el mejor julio de la serie en viajeros alojados y con el segundo mejor registro en pernoctaciones para este mes, solo por detrás del excepcional julio de 2024.

Un julio de 2025 que ha dado hospedaje a 207.407 viajeros, contabilizando un total de 361.760 pernoctaciones. Estos registros suponen un crecimiento en viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha y un pequeño descenso en pernoctaciones, debido a un leve retroceso de la duración de la estancia media en destino.

Por provincias

Guadalajara se sitúa como la provincia que experimentó el mayor crecimiento a nivel nacional en pernoctaciones hoteleras en julio, ocupando también Toledo y Ciudad Real un hueco entre las diez primeras del país -quinta y novena-.

Castilla-La Mancha registra en julio el segundo mejor dato de la serie en grado de ocupación por plazas en fin de semana para un mes de julio. Y también en grado de ocupación por habitaciones, siendo ambos los segundos registros de la serie más elevados para un mes de julio, solo por detrás del dato del pasado año.

Cifras máximas de demanda hotelera

Los datos del sector hotelero de Castilla-La Mancha en los siete primeros meses del año siguen en positivo, con el mayor registro de viajeros alojados de toda la serie histórica y el segundo mejor en pernoctaciones para este mes.

Entre enero y julio, los hoteles de la región han registrado 2.305.012 pernoctaciones, después de haber dado hospedaje a un total de 1.346.510 viajeros.

Además, crece intensamente el turismo internacional, con un incremento del 9,4 % en el número de pernoctaciones de turistas internacionales entre enero y julio.