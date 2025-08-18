Castilla-La Mancha decreta servicios mínimos del 100 % para la huelga de la empresa de medios aéreos del Plan Infocam

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decretado servicios mínimos del 100 % ante la huelga que el colectivo de pilotos y copilotos de la empresa Pegasus Aviacion, del servicio público de medios aéreos del Plan Infocam ha convocado en todo el territorio nacional del 20 al 31 de enero de 2026.

Así consta en la resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. La designación de los trabajadores que deben prestar los servicios mínimos que se establecen en esta resolución corresponderá a las personas titulares de la empresa afectada por la convocatoria.

La empresa Pegasus Aviacion es adjudicataria de tres lotes del servicio público de medios aéreos adscritos al Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. Tiene asignada la operación de un total de dieciocho helicópteros tipo A de transporte y extinción, distribuidos en siete aeronaves correspondientes al Lote 1, seis aeronaves correspondientes al Lote 2 y cinco aeronaves correspondientes al Lote 3, todos ellos vinculados al Expediente 2025/000817.

Debido a que los medios aéreos se movilizan únicamente ante la declaración de una emergencia, la continuidad y operatividad del servicio "no pueden verse interrumpidas ni gravemente afectadas por el ejercicio del derecho de huelga".

Petición de los bomberos interinos

Por otro lado, el Sindicato Independiente de Bomberos Forestales (SIBF) ha pedido a la Junta convertir a los trabajadores interinos de la Empresa Gestión Ambiental de Castilla La Mancha (Geacam) en personal laboral.

"En la región se mantiene un modelo que limita la campaña de extinción a apenas tres meses, con interinos contratados 90 días y despedidos después hasta el año siguiente", ha lamentado.

El sindicato pide que no se espere a la plena aplicación del Estatuto de Bomberos Forestales aprobado el 8 de noviembre de 2024 y que Castilla-La Mancha se adelante en la implementación de sus medidas.